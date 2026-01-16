อัยการติวเข้มดีเอสไอปราบโกงคดีเเชร์ลูกโซ่-ฟอกเงิน

อัยการติวเข้มดีเอสไอปราบคดีเเชร์ลูกโซ่-ฟอกเงิน พัฒนาการป้องกันปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่ส่งผลกระทบความมั่นคงประเทศ
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2569 ที่โรงแรมริเวอร์แควรีโซเทล ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กรมสอบสวนพิเศษโดยกองธุรกิจการเงินนอกระบบได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569
โดยนายเทพประทานพร ทองคลัง อั
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เเละนายสิทธิภัตร์ พรพิจิตรทรัพย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 ปฏิบัติหน้าที่ ฝเลขานุการ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา มาร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และการฟอกเงิน และได้ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการกำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในการป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และการฟอกเงิน
มีการสรุปและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามคดีแชร์ลูกโซ่และการฟอกเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานป้องกันและปรามการฟอกเงิน
นายเทพประทานพร และสิทธิภัตร์ ให้มุมมองเกี่ยวกับคดีฟอกเงินว่าควรดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ความผิดการฟอกเงินทางอาญา และความผิดการฟอกเงินทางแพ่งที่เป็นมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีและเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายในความผิดของแชร์ลูกโซ่