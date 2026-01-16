พ.ต.อ.ถิรเดช นำตำรวจ สภ.ลำลูกกา จัดกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันสมเด็จพระนเรศวรฯ

วันนี้ (16 ม.ค.) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำลูกกา จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา นำข้าราชการตำรวจ สภ.ลำลูกกา เข้าร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2569 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และสถานที่ราชการ โดยมี นายพรศักดิ์ นาคปน ปลัดอำเภอ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอลำลูกกา เป็นประธานเปิดพิธี และ นายกิตติเดช ลานทอง นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา พร้อมข้าราชการส่วนปกครองและปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม
พ.ต.อ.ถิรเดช กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำชัยชนะในศึกยุทธหัตถี ถือเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ นอกจากนี้ ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน สร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน.