ปทส.ยึดแบตเตอรี่เก่าเกือบ 55 ตัน ซุกโรงงานจีนเทาสระบุรี

ตำรวจ ปทส.บุกทลายโรงงานรีไซเคิลสระบุรี ยึดแบตเตอรี่เก่าเกือบ 55 ตัน คาดกลุ่มทุนจีนอยู่เบื้องหลัง เตือนเป็นพิษต่อระบบประสาท
วันนี้ (16 ม.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผกก.2 บก.ปทส., พ.ต.ท.กรกช ยงยืน รอง ผกก.2 บก.ปทส. และ พ.ต.ท.ธิติพงษ์ ทองพันช่าง สว.กก.2 บก.ปทส. นำกำลังพร้อมค้นศาลจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 5 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หลังได้รับเบาะแสว่า มีการลักลอบรับซื้อและสะสมแบตเตอรี่เก่า ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 โดยผิดกฎหมาย เพื่อเตรียมนำไปคัดแยกและรีไซเคิลโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจมีกลุ่มทุนจีน อยู่เบื้องหลังการดำเนินงาน
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น พบเพียง นายวัชธนพงษ์ อายุ 20 ปี แสดงตนเป็นผู้ดูแลสถานที่ จากการตรวจสอบภายในโรงงาน พบกองแบตเตอรี่เก่าใช้แล้วจำนวนมหาศาล น้ำหนักรวมกว่า 54,643.6 กิโลกรัม หรือเกือบ 55 ตัน นอกจากนี้ยังตรวจยึดของกลางอื่น ๆ ได้แก่ โฟร์คลิฟท์ จำนวน 1 คัน ขนาด 30 แรงม้า รถแบคโฮ จำนวน 1 คัน ขนาด 200 แรงม้า และเอกสารบัตรชั่งน้ำหนักแบตเตอรี่ แสดงน้ำหนักรวม 32,940 กิโลกรัม
เบื้องต้น นายวัชธนพงษ์ ไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองวัตถุอันตราย หรือการประกอบกิจการโรงงานต่อเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงพิจารณาดำเนินคดีและกล่าวโทษบริษัทดังกล่าวในข้อหาหนักหลายข้อหา ได้แก่ มีวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย, ตั้งและประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 106 (คัดแยกโลหะ ตะกั่ว ทองแดง และเศษโลหะอื่น ๆ) โดยไม่ได้รับอนุญาต ,ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนของกลางทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ทำการตรวจยึดและอายัดไว้ ณ สถานที่เกิดเหตุ เนื่องจากมีปริมาณมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ พร้อมมอบหมายให้ นายวัชธนพงษ์ เป็นผู้รับอายัดของกลางไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากพนักงานสอบสวน
พล.ต.ต.เอนก กล่าวเตือนภัยประชาชนว่า แบตเตอรี่เก่าไม่ใช่ขยะธรรมดา แบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่ตะกั่ว–กรดที่เสื่อมสภาพแล้ว ถูกจัดเป็น “วัตถุอันตรายชนิดที่ 3” ตามกฎหมาย เนื่องจากภายในมีตะกั่ว ซึ่งเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษต่อระบบประสาท และกรดซัลฟิวริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง โรงงานเถื่อนที่กำจัดแบตเตอรี่โดยไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น การทุบแบตเตอรี่จนกรดไหลปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ำ หรือการหลอมตะกั่วที่ทำให้ไอระเหยตะกั่วฟุ้งกระจายในอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็กอย่างรุนแรงและถาวรด้วย