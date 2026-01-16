ชื่นชม! ตำรวจจราจร สน.พหลโยธิน ช่วยผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุกลางถนน

รอง ผบ.ตร. ชื่นชมตำรวจจราจร สน.พหลโยธิน ยกย่องเป็นต้นแบบตำรวจของประชาชน ช่วยผู้บาดเจ็บสาหัสกลางถนน
วันนี้ (16 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศจร.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศจร.ตร. แสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน กรณีเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างทันท่วงที สะท้อนความเสียสละและการยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 07.50 น. บริเวณถนนรัชดาภิเษก (ขาออก) ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้า MRT แยกรัชดา–ลาดพร้าว ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจราจร ได้รับแจ้งเหตุรถชนมีผู้บาดเจ็บสาหัส จึงรีบเข้าตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บมีเลือดไหลออกจากบริเวณศีรษะเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือทันที โดยทำการกดบาดแผลเพื่อห้ามเลือด ประคองศีรษะไม่ให้เคลื่อนไหว พร้อมประสานหน่วยกู้ภัย และจัดกำลังอำนวยการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในจุดเกิดเหตุ
ในการช่วยเหลือครั้งนี้ ตำรวจจราจร สน.พหลโยธิน โดย ส.ต.อ.จักรี ใต้จันกอง ผบ.หมู่ (จร.) ทำหน้าที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และ จ.ส.ต.จักกฤษณ์ คำพุทธ ผบ.หมู่ (จร.) ทำหน้าที่อำนวยการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุ จนกระทั่งรถพยาบาลมาถึง เจ้าหน้าที่จึงส่งมอบผู้บาดเจ็บให้ทีมแพทย์นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความพร้อม ความรวดเร็ว และการทำงานเป็นทีมของตำรวจจราจร ที่สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างชัดเจนของบทบาทตำรวจจราจร ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงจัดระเบียบการจราจร แต่ยังเป็นด่านหน้าในการช่วยชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง