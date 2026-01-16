ผบช.ตชด. เชิดชู “ครู ตชด.” ผู้เติมเต็มให้คนชายแดน เนื่องในวันครู 2569 พร้อมยกย่อง “ครูฝึก” ผู้สร้างตำรวจสายแกร่ง ปกป้องชาติ ดูแลประชาชน
วันนี้ (16 ม.ค.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ผบช.ตชด. ) เนื่องใน “วันครู” ขอยกย่องเชิดชู “ครู ตชด.” ทุกคน ซึ่งถือเป็นครูผู้เสียสละ ครูผู้สร้างสุขเติมเต็มให้ประชาชนตามแนวชายแดนทั่วประเทศ โดย ครู ตชด. ทำหน้าที่ให้การศึกษา ให้ความรู้ ดูแลด้านสุขอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน และยังมีบทบาทสำคัญในสถานการณ์สาธารณภัย ภัยพิบัติ ครู ตชด.จะทำหน้าที่ตำรวจดูแลปกป้องนักเรียน เรียกว่าเป็นทุกอย่างของชุมชน
ผบช.ตชด. กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 222 แห่ง มี ครู ตชด. และบุคลากรทางการศึกษา 2,474 คน นักเรียน 25,664 คน โดยในส่วนของครู ตชด.นั้นมีทั้งครูที่สอนหนังสืออบรมให้ความรู้ทางวิชาการ และครูพยาบาลซึ่งเป็นหลักในการดูแลสุขศาลาพระราชทาน ดูแลด้านสุขอนามัยของนักเรียน ครอบครัว และคนในชุมชน หลายครั้งที่เกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วย เราจะเห็นบทบาทของครู ตชด.เข้าไปช่วยเหลือยามฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล ประสาน บรรเทาทุกข์ของประชาชน ซึ่งในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ครู ตชด.มีหน้าที่พิทักษ์ดูแลปกป้องนักเรียนและครอบครัว เป็นกำลังหลักของทีมพิทักษ์ส่วนหลัง
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ กล่าวด้วยว่า เนื่องในโอกาสวันครู ขอขอบคุณและเชิดชู ครู ตชด.ทุกคน ทั้งครู ตชด.ที่อยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเหล่าครูฝึก ตชด. ที่เป็นผู้ให้ความรู้ สร้างความแข็งแกร่ง สร้างทักษะ ให้ ตชด. เป็นตำรวจที่เข้มแข็ง แข็งแกร่ง มี 3 คุณลักษณะสำคัญ คือ รบได้อย่างทหาร ปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และดูแลบริการประชาชนได้อย่างพลเรือน สามารถออกไปดูแลปกป้องประเทศชาติ และดูแลประชาชนได้อย่างดี ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว