หน่วยงานความมั่นคงผนึกกำลัง ปิดเกมขบวนการค้ายา รวบคาลานจอดรถซิว 2 ผู้ต้องหา พบยาบ้ากว่า 2.8 แสนเม็ด

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2569 ภายใต้การอำนวยการของ กองทัพภาคที่ (ทภ.2) และ หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นบ.ยส.24) สั่งการ ส่วนปราบปรามขยายผล กก.3 บก.ปส.3 เข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้าล็อตใหญ่ รวม 141 มัด กว่า 282,000 เม็ด ได้คาลานจอดรถห้างดังกลางเมืองมุกดาหาร
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569 เวลาประมาณ 20.40 น. หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ในพื้นที่ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร จึงจัดกำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ก่อนจะเข้าปิดล้อมและจับกุมได้
ที่บริเวณ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง (โลตัส) มุกดาหาร ถนนชยางกูร
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมประกอบด้วย นายจักรพันธุ์ พงษ์วรรณา อายุ 35 ปี, นายเฉลิมชัย บัวผัน อายุ 39 ปี ทั้งสองเป็นชาว ต.โชคชับ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
พร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้มีทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ ยาบ้า 141 มัด ประมาณ 282,000 เม็ด รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน และ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตาม พรบ.ยาเสพติด ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.3 บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป