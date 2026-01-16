นบ.ยส.24 จับแก๊งขนยาฯ ซุกเฮโลอีนในอำเภอธาตุพนม ยึดของกลางกว่าสามสิบกิโลกรัม

นบ.ยส.24 ร่วมหน่วยความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ปกครอง บูรณาการกำลัง บุกจับแก๊งค้ายานรก ทลายแหล่งพักเฮโรอีนกลางอำเภอธาตุพนม ยึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า 32.37 กิโลกรัม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย หลังสืบทราบพฤติกรรมมั่วสุมค้ายาในรีสอร์ทดัง
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2569 ผู้สื่อขาวรายงานว่าว่านนี้ (15 ม.ค.) เวลาประมาณ 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ทภ.2 และ หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นบ.ยส.24) โดยส่วนปราบปรามขยายผล ภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สภ.ธาตุพนม เข้าตรวจสอบ แฮปปี้รีสอร์ท ห้องที่ 8 หมู่ 11 ต.ธาตุพนม หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มวัยรุ่นใช้พื้นที่เป็นแหล่งซุกซ่อนและจำหน่ายยาเสพติด
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบชายต้องสงสัย 2 ราย ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีดำ มาจอดบริเวณรีสอร์ท ก่อนแสดงอาการพิรุธ ตกใจ และพยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงติดตามควบคุมตัวไว้ได้ และนำเข้าตรวจค้นภายในห้องพักหมายเลข 8
ผลการตรวจค้นพบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวนมาก ซุกซ่อนในกระเป๋าสะพายและกล่องทิชชู่ รวมทั้งหมด 44 ถุง และ 92 ห่อ น้ำหนักรวม 32.37 กิโลกรัม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตน โดยรับว่าถูกว่าจ้างจากชายชื่อ “แดง” ชาว สปป.ลาว ให้ไปรับเฮโรอีนจากพื้นที่อำเภอธาตุพนม เพื่อนำมาพักซุกซ่อนและรอส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ ขยายผลตามรวบตัวถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอธาตุพนม ใช้ผู้ต้องหาติดต่อประสานงาน จนสามารถจับกุม ผู้ต้องหาชาว สปป.ลาว เพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งเดินทางมารับยาเสพติดล็อตดังกล่าวได้สำเร็จ
สรุปผลการปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3 ราย (ชาวไทย 2 ราย ชาว สปป.ลาว 1 ราย) พร้อมตรวจยึดของกลางเฮโรอีน 32.37 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิดอีก 1 คัน ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ธาตุพนม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป