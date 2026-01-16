นอนคุกคืนแรก ผู้สมัคร สส. "ปอนด์" อยู่แดนกักโรค 5 วัน ทำประวัติผู้ต้องขัง หลับปกติ ซดต้มจับฉ่าย

MGR Online - "โฆษกราชทัณฑ์" เผย เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ รับตัว "สส.ปอนด์" ทำประวัติผู้ต้องขังใหม่ สภาพจิตใจปกติ นอนหลับได้ ทานต้มจับฉ่าย-ข้าวสวย อยู่แดนกักโรค 5 วัน
วันนี้ (16 ม.ค.) นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีรับตัว นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ "ปอนด์" อายุ 32 ปี ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดตาก พรรคประชาชน (ปชน.) ผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ยื่นฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.69 - 26 ม.ค.69) ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ว่า วานนี้ (15 ม.ค.) เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัว นายรัชต์พงศ์ เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านควบคุมผู้ต้องขัง ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรับตัวผู้ต้องขัง ตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาตนำติดตัวเข้าเรือนจำ พร้อมจัดทำประวัติผู้ต้องขัง ขั้นตอนที่ 2 คัดกรองโรค โดยผู้ต้องขังแจ้งว่าไม่มีโรคประจำตัว ส่วนสภาพจิตใจปกติ
นายยุทธนา เผยว่า ส่วนขั้นตอนที่ 3 การควบคุมตัวผู้ต้องขัง ทางเรือนจำฯ ส่งตัวเข้าแดนแรกรับเพื่อกักตัว 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15-19 ม.ค.69 จากนั้นเข้าสู่กระบวนการจำแนกเพื่อส่งตัวเข้าแดนควบคุม และสำหรับการใช้ชีวิตวันแรกในเรือนจำฯ ช่วงกลางคืนวันที่ 15 ม.ค. พบว่า นายรัชต์พงศ์ นอนหลับพักผ่อนปกติ ยังไม่พบความเครียดแต่อย่างใด
"ทั้งนี้ ระหว่างการกักโรค 5 วัน จะยังไม่อนุญาตให้มีการเยี่ยมญาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการขอประสานขอเข้าเยี่ยมมาจากสมาชิกพรรคหรือผู้บริหารพรรคแต่อย่างใด ส่วนข้อกังวลเรื่องการจองกฐินในเรือนจำฯ เนื่องด้วยเจ้าตัวเป็นนักการเมืองและเคยมีการเปิดโปงเกี่ยวกับส่วย การทุจริตคอรัปชั่นต่าง ๆ นั้น ยืนยันว่าทางเรือนจำฯ ได้มีมาตรการป้องกัน ดูแล และควบคุมผู้ต้องขังทุกรายเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในเรือนจำ นอกจากนี้ การรับประทานอาหาร เจ้าตัวได้รับประทานเป็นเมนูต้มจับฉ่าย และข้าวสวย ซึ่งสามารถรับประทานอาหารได้ปกติ"