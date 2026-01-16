ผบ.กกล.นเรศวรลงพื้นที่แม่ระมาด–ท่าสองยาง ตรวจเข้มชายแดน สกัดลอบขนของผิดกฎหมาย ย้ำไม่เอื้ออาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนหน้า 1 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–เมียนมา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันชายแดนของหน่วยกำลังในพื้นที่ และขับเคลื่อนมาตรการสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน บริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 (ฉก.ทพ.35) ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน พร้อมตรวจพื้นที่ช่องทางและท่าข้ามธรรมชาติในหลายจุด ได้แก่ บ้านแม่ออกผารู บ้านกอมาเหน่ และบ้านห้วยปางยาง ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง รวมถึงตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 (ร้อย ตชด.344) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง
วันเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรและคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน บ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาว และเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้กำชับหน่วยในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบความถูกต้องของการนำสินค้าและสิ่งของข้ามแดนไปยังฝั่งเมียนมา เพื่อไม่ให้ตกเป็นช่องทางหรือสนับสนุนกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมกันนี้ยังได้มอบงบประมาณและสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง