“เจ้าคุณน้อยเมตตาอธิษฐานจิต ‘เหรียญหลวงพ่อห้อม รุ่นพิเศษ’ สมทบสร้างรูปหล่อองค์ใหญ่ที่สุดเมืองสุโขทัย”

พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ศิษย์เอกผู้สืบสายพุทธาคมสำคัญอีกรูปหนึ่งของ หลวงพ่อห้อม ได้เมตตาเป็นประธานอธิษฐานจิต พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดอินทรวิหาร ประกอบพิธีพุทธาภิเษกอย่างสมบูรณ์แบบตามขนบโบราณ เพื่อบรรจุพุทธคุณลงในวัตถุมงคลที่ระลึก เหรียญหลวงพ่อห้อม (ชุดพิเศษ) รุ่นสร้างรูปหล่อหลวงพ่อใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย
พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างสง่างาม ณ พระอุโบสถสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง โดยเจ้าคุณน้อยได้เจริญพระพุทธมนต์ พระคาถาชินบัญชรอันศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 5 จบ คาถาเอกที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เมตตาประสิทธิ์ไว้ เป็นที่เชื่อถือในหมู่พุทธศาสนิกชนและนักสะสมพระเครื่องทุกยุคทุกสมัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2569
เหรียญหลวงพ่อห้อม รุ่นพิเศษดังกล่าว นับเป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาในบารมีและคุณงามความดีของหลวงพ่อห้อม ได้ร่วมบุญใหญ่ในวาระสำคัญ อันเป็นการสืบสานศรัทธาและพุทธคุณตามแนวทางครูบาอาจารย์สายตรง ถ่ายทอดจากศิษย์สู่ศิษย์อย่างไม่ขาดสาย
วัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้างในครั้งนี้ คือการระดมทุนสมทบสร้าง รูปหล่อหลวงพ่อห้อมองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร เพื่อประดิษฐานอย่างถาวร ณ วิหารวัดคูหาสุวรรณ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นพุทธานุสรณ์สืบไป
เหรียญหลวงพ่อห้อม รุ่นสร้างรูปหล่อใหญ่ที่สุดนี้ จึงมิได้เป็นเพียงวัตถุมงคลเพื่อการสะสม หากแต่เปี่ยมด้วยความหมายทางจิตวิญญาณ สะท้อนพลังศรัทธา ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ และการร่วมกันสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ได้ครอบครองจึงถือได้ว่าเป็นผู้ร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาไว้อีกหน้าหนึ่งของวงการพระเครื่องไทยอย่างแท้จริง