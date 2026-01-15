"ดีเอสไอ" รับคดีพิเศษ "ชนนพัฒฐ์-พวก" เอี่ยวฟอกเงินเว็บพนัน

MGR Online - ดีเอสไอ รับคดี ”สส.ชนนพัฒน์-พวก“ ฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นคดีพิเศษ 150/2568 อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน-เรียกสอบพยาน
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดียาเสพติด ได้ส่งเอกสารหนังสือลงวันที่ 14 ม.ค.69 ที่ ยธ 0823/0022 แจ้งการรับเป็นคดีพิเศษไปยังนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ (ผู้ร้อง) ตามหนังสือร้องเรียนฉบับลงวันที่ 8 ม.ค.67 ซึ่งระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงซึ่งท่านได้ยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับนายชนนพัฒน์ นาคสั้ว กับพวก ในข้อหาฟอกเงินนั้น ขอเรียนว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้รับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสืบสวนสอบสวน เป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น
วันนี้ (15 ม.ค.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยืนยันว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการรับดำเนินการคดีฟอกเงินจากมูลฐานเว็บพนันฯ ไว้เป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 จริง โดยเป็นการขยายผลมาจากเส้นทางการเงินที่พบในสำนวนคดีพิเศษที่ 5/2566 กรณีการสอบสวนเว็บพนันออนไลน์ “AK47MAX” ช่องทาง www.ak47max.com ซึ่งเป็นสำนวนคดีพิเศษเดิมของดีเอสไอที่เคยดำเนินการโดยกองคดียาเสพติด
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า การรับเป็นคดีพิเศษข้อหาฟอกเงินในครั้งนี้ เนื่องมาจากเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่ 5/2566 ซึ่งกองคดียาเสพติด (เมื่อปี 2566) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเว็บพนันและการฟอกเงิน โดยมีผู้ต้องหาสำคัญเป็นคู่สามีภรรยา คือ นายกันต์ชนก ลิ้มจริยากุล หรือเปา และ น.ส.ทิพวรรณ ภูสง่า เจ้าของร้านอาหารหอยชื่อดัง "หอยจ๋าอร่อยจี๋" ย่านเกษตรนวมินทร์ รับหน้าที่เป็นเจ้าของเว็บพนันตระกูล AKBET ทั้ง 4 เว็บไซต์ ซึ่งในการสอบสวนครั้งดังกล่าว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่พบพยานหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางการเงินระหว่างคู่สามีภรรยา นายกันต์ชนก ลิ้มจริยากุล หรือเปา และ น.ส.ทิพวรรณ ภูสง่า เจ้าของร้านอาหารหอยชื่อดัง "หอยจ๋าอร่อยจี๋" เชื่อมโยงไปยัง นายชนนพัฒน์ นาคสั้ว โดยตรง จึงได้มีการสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการดำเนินคดีผู้ต้องหากว่า 40 ราย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดำเนินการสอบสวนขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินจากคดีพิเศษที่ 5/2566 เป็นคดีพิเศษฟอกเงินจากมูลฐานเว็บพนันฯ “AK47MAX" คดีพิเศษที่ 150/2568 เนื่องจากพบหลักฐานเส้นทางการเงินต้องสงสัยบางส่วนเชื่อมโยงไปยังนายชนนพัฒน์ นาคสั้ว ว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม จึงต้องดำเนินการสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษ รวบรวมพยานหลักฐาน และจะได้เรียกสอบสวนปากคำพยานตามขั้นตอน ซึ่งหากพบพฤติการณ์การกระทำความผิดชัดเจนของบุคคลใด คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้มีการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป