ตำรวจสอท.ฝากขัง ผู้สมัคร สส.ตาก พรรคประขาชนเอี่ยวเว็บพนัน - ฟอกเงิน

ตำรวจสอท.ฝากขัง ผู้สมัคร สส.ตาก พรรค
ประขาชนเอี่ยวเว็บพนัน - ฟอกเงิน พร้อมค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
วันนีั (15 ม.ค.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงาน บก.สอท.3 นำตัวนายรัชต์พงศ์ หรือปอนด์สร้อยสุวรรณ อายุ 32 ปีผู้สมัครส.ส.จังหวัดตาก พรรคประชาชน (ปชน.) ผู้ต้องหาคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เข้ายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน โดยพนักงานสอบสวนระบุพฤติการณ์สรุปว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลและจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ nakarin789 จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันดังกล่าวพบว่า ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2666 ผู้ต้องหานี้ได้ใช้บัญชีธนาคารของตนเองซึ่งเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ โอนเงินไปยังบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีนายสมโภช แก้วประสิทธิ์ ซึ่งเป็นบัญชีฝากเล่นพนัน และบัญชีจ่ายเงินให้กับลูกค้า เว็บไซต์พนันออนไลน์ nakarin789. จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 51,800 บาท และระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม65-31 ธันวาคม66 บัญชีธนาคาร รับโอนเงิน จากธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.กาญจนา นามฮง ซึ่งเป็นบัญชีพักเงิน ของเว็บไซต์พนันออนไลน์ nakarin789.com จำนวน22 ครั้ง รวมเป็นเงิน 219,491 บาท และมีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคาร น.ส.กาญจนา นามอง ซึ่งเป็นบัญชีพักเงิน ของเว็บไซต์พนันออนไลน์ nakarin789 จำนวน 59ครั้ง รวมบาท และมีบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีนายสมโภช แก้วประสิทธิ์ , บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี
นายปรีชา ผิวทองงาม ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ พนันออนไลน์ดังกล่าว พบรายการทำธุรกรรม เชื่อมโยงกับ บัญชีธนาคารชื่อบัญชีธนาคาร น.ส.กาญจนา นามฮง และภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกุม น.ส.กาญจนา นามฮง ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน " ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือ ซักชวนทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและรวมกันฟอกเงิน " และจากการสืบสวนและสอบสวน น.ส.กาญจนา ได้ให้การ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ nakarin789.โดยรับว่าทำหน้าที่ตำแหน่งแอดมิน คอยตอบแชทลูกค้า และคอยดูแลระบบหลังบ้าน ให้กับว็บไซต์พนันดังกล่าวและได้รับเงินเงินตอบแทน จากผู้ต้องเป็นเงิน จำนวน15,000 บาท และคอยทำหน้าที่ในการโอนเงินและถอนเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ดังกล่าว ตามคำสั่ง ซึ่งจากพยานหลักฐานในคดีพบว่าผู้ต้องหากระทำความผิด ในความผิดฐาน " ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบกันโดย ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน "
จากพยานหลักฐานดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดตามพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นจริง
ต่อมาพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องออกหมายจับผู้ต้องหาจากศาลอาญาที่ 196/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569 ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน โดยจับกุมตัวผู้ต้องหาที่บ้านพักย่านซอยนวลจันทร์ 40 ถนนนวมินทร์ กทม.พร้อมของกลางหลายรายการ ส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.3 แจ้งข้อหาดำเนินคดี
ชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนต้องรอสอบปากคำพยานอีก 4 ปาก รอผลการตรวจของกลางจากกองพิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งประวัติอาชญากรผู้ต้องหาและอื่น ๆ ด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงขอฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 มกราคม นี้
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นตัวการใหญ่ในคดี อาจเข้ายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และพยานแวดล้อมในคดี หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าอาจจะหลบหนี
ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้