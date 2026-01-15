กลุ่มดารา-ไฮโซแจ้งจับเจ้าสำนักบุญชื่อดัง ตุ๋นทำพิธีตัดกรรม สูญเงินรวม 50 ล้าน

"มัดหมี่-ไอโซดาต้า-คุณขวัญ" เข้าให้ปากคำตำรวจกองปราบเพิ่มเติม หลังถูก "อาจารย์ ต. - ไฮโซ ต." เจ้าสำนักบุญชื่อดัง ตุ๋นทำพิธีตัดกรรม สูญเงินรวมกว่า 50 ล้านบาท
วันนี้ ( 15 ม.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) มัดหมี่ พิมดาว ,ไฮโซดาต้า ดรัลชรัส และ ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ หรือ คุณขวัญ ตัวแทนกลุ่มดารานักแสดงและนักธุรกิจชื่อดัง พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีแจ้งความดำเนินคดี "อาจารย์ ต." เจ้าของสำนักบุญชื่อดัง และ "ไฮโซ ต." หลังถูกหลอกให้ร่วมทำบุญอ้างพิธีการ "ตัดกรรม" จนสูญเงินรวมกันกว่า 50 ล้านบาท
มัดหมี่ พิมดาว เปิดเผยว่า วันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้พยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่าง ๆ มีน้ำหนัก และ ความชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามยืนยันว่าหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านรายการดัง ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากทางฝั่งคู่กรณีเลย
เมื่อถามว่ายังมีความที่จะได้เงินกลับคืนหรือไม่ มัดหมี่ พิมดาว ตอบว่า ยังคงอยากได้เงินคืน แต่สุดท้ายแล้วก็คงต้องปล่อยให้ไปตามกระบวนการทางกฎหมาย แต่สิ่งที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวในมุมเราก็เพียงเพื่อต้องการไม่ให้เกิดเรื่องราวเช่นนี้ขึ้นในสังคมอีก
ด้านทนายความ กล่าวว่า สำหรับแนวทางคดีที่จะเอาผิดกับ "อาจารย์ ต." และ "ไฮโซ ต." หลัก ๆ จะเป็นเรื่องของฉ้อโกงประชาชน และ ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ เพราะว่ามีการฉ้อโกงมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอคุยกับพนักงานสอบสวนก่อน เพราะกระบวนการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง