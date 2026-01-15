“พล.ต.อ.อดุลย์” ประธานมูลนิธิฯ มอบทุนนักศึกษาพยาบาลตำรวจ พร้อมสิ่งของให้กับหน่วยงานในรพ.ตำรวจ

“พล.ต.อ.อดุลย์” ประธานมูลนิธิฯ ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบทุนให้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุนหลายหน่วยงานในรพ.ตำรวจ มูลค่ากว่า 310,000 บาท สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเสียสละ
วันนี้ (15 ม.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ มูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว อาคารมงคลกาญจนา ชั้น 15 โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วย คุณอรัญญา แสงสิงแก้ว ภริยา มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 11 ทุน รวมมูลค่า 110,000 บาท พร้อมสิ่งของให้เเก่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ อาทิ กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ, ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ, ห้องฉุกเฉิน, ศูนย์หัวใจ, ห้องรับรองพิเศษจิตตาลานและห้องรับรองพิเศษรุจิรวงศ์, ศูนย์รักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลตำรวจ, กลุ่มงานพยาบาล ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ, ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตำรวจ รวมมูลค่าทั้งสิ้น กว่า 310,000 บาท
โดยมี พล.ต.ต.ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด อิโซมิชิ ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ เเละพล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ6) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ และผู้แทนจากกลุ่มงานต่างๆเป็นผู้เเทนรับมอบ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย และ พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผบช.สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธี
พล.ต.ต.ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ ได้กล่าวขอบคุณ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในของโรงพยาบาลตำรวจ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียละเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลตำรวจ