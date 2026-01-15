แนะเส้นทางเลี่ยงเหตุเครนถล่มพระราม 2 จัดตร.จราจรอำนวยความสะดวก ปชส.เส้นทาง

ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะเลี่ยงเส้นทางเหตุเครนถล่ม ถ.พระราม 2 จัดตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยง
วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศจร.ตร.) สั่งการตำรวจจราจร และตำรวจทางหลวง ดูแลอำนวยความสะดวกการจราจร ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง เนื่องจากโครงสร้างเหล็กร่วงหล่น บริเวณถนนพระราม2 กม.30+300 ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักสลับหยุดนิ่ง ช่วงสมุทรสาคร-มหาชัย รถติดสะสมเป็นระยะทางยาว
ด้าน พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะ รอง ผอ.ศจร.ตร. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังบริหารจัดการจราจรอย่างเต็มกำลัง และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดของการจราจรในพื้นที่โดยรอบ
ศจร.ตร.ขอประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง และเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยแนะนำผู้ที่จะเดินทางลงใต้ หรือเข้ากรุงเทพมหานคร ผ่านเส้นทางนี้ "โปรดหลีกเลี่ยงทันที" หากไม่มีความจำเป็น พร้อมขอแนะนำเส้นทางเลี่ยง ดังนี้
1. เส้นทางหลักลงภาคใต้
ให้เปลี่ยนไปใช้ ถนนเพชรเกษม (ทล.4) แทน โดยจาก กทม. - ใช้วงแหวนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนบรมราชชนนี - เข้าถนนเพชรเกษม (นครปฐม - ราชบุรี - ปากท่อ)
2. เส้นทางเชื่อมต่อ/ทางลัด:
• ถนนเอกชัย: ใช้เป็นทางคู่ขนานสำหรับรถเล็ก เพื่อเข้า-ออกเมืองสมุทรสาคร
• ถนนเศรษฐกิจ 1: เพื่อตัดเข้ากระทุ่มแบน ออกพุทธมณฑลสาย 4
• ถนนกัลปพฤกษ์: เพื่อเลี่ยงช่วงต้นพระราม 2
3. เส้นทาง ขาเข้า กทม.
- รถจากภาคใต้ : ให้ใช้ ทล.4 ถนนเพชรเกษม - ทล.338 ถ.บรมราชชนนี เข้า กทม.
- รถจากภาคใต้ : ให้ใช้ ทล.4 ถนนเพชรเกษม - M81 เข้า กทม.
- รถจาก จ.สมุทรสงคราม/บางโทรัด : ให้ใช้ ทล.375 มุ่งหน้าเข้า อ.บ้านแพ้ว ไปออก นครปฐม ขึ้น ถ.เพชรเกษม เข้า ถ.บรมราชชนนี เข้า กทม.
ทั้งนี้ หากท่านอยู่บนเส้นทางแล้วและไม่สามารถกลับรถได้ โปรดเผื่อเวลาเดินทางเพิ่มอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสภาพจราจรผ่าน Google Maps แบบ Real-time หากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วน กองบังคับการตำรวจจราจร 1197 และสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง