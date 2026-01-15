“ฮอมฮักวัยเก๋า เยาวชนฮอดสานพลัง” ปันรักผู้สูงอายุ ดันสุขภาพ–อาชีพ สร้างชุมชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2569 โครงการ “ฮอมฮัก ปันรักให้วัยเก๋า” โดยทีมเยาวชนพลเมืองฮอด ได้เปิดฉากกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางพลังความร่วมมือของคนต่างวัย ภายใต้ “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 17” ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พล.ต.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายธงชัย เรือนศรี หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด และ คุณกฤษฎา ศิริมังคลา Head of Operations Training บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม สะท้อนการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ เยาวชน และภาคเอกชน เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการรวมใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อำเภอฮอด ที่มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิดและใส่ใจผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท จากบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เน้นทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
นักเรียนแกนนำเยาวชนพลเมืองฮอด พร้อมนักเรียนจิตอาสาในโครงการ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองอำเภอฮอด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เกิดเป็นพลังเครือข่ายที่แข็งแรงจากฐานราก
สำหรับโครงการ “ฮอมฮัก ปันรักให้วัยเก๋า” มีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1.เสริมความรู้และทักษะด้านการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
2.ส่งต่อความรัก ความเข้าใจ ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงวัย เชื่อมสายใยรุ่นสู่รุ่นในชุมชน
3.สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน เชื่อมความร่วมมือกับร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อเปิดช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในตนเอง
4.ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้เยาวชน ผ่านการลงมือทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างวัย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคนรุ่นใหม่ช่วยด้านการตลาด ขณะที่คนรุ่นใหญ่ถ่ายทอดภูมิปัญญา
โครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเชื่อมโยง เยาวชน–ผู้สูงอายุ–ชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีคุณค่า สร้างสังคมที่เอื้ออาทร เกื้อกูล และยั่งยืน เพื่อให้ทุกช่วงวัยดูแลกันได้อย่างภาคภูมิ