"ปอ-ปิฎก" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" เผย หายเหงาฟังดีเบตการเมือง ติดตามข่าวเลือกตั้ง

MGR Online - "ปอ-ปิฎก" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เผย ช่วงนี้คุณพ่อฟังดีเบตพรรคการเมือง คลายเหงาบ้าง ฝากให้กำลังใจผู้สมัครพรรคเพื่อไทย สู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ 69
วันนี้ (15 ม.ค.) เวลา 09.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" เป็นตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร โดยมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ซึ่งวันนี้เป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 32 หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลาประมาณ 10.20 น. ภายหลังการเข้าเวลา 30 นาที นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ว่า จากการพูดคุยกับคุณพ่อ (นายทักษิณ ชินวัตร) พบว่าคุณพ่อโอเคดี และช่วงนี้คุณพ่อหายเหงาบ้างแล้ว เพราะมีโอกาสได้ติดตามข่าวฟังเรื่องเวทีดีเบตบ้าง และก็ได้ฝากให้กำลังใจผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทุกท่าน ส่วนกรณีที่ช่วงนี้ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแต่ละท่านได้ลงพื้นที่หาเสียงนั้น คุณพ่อก็ไม่ได้มีการฝากคอมเมนต์เจาะจงไปที่ผู้สมัครรายใด มีเพียงฝากให้กำลังใจผู้สมัครทุกคน
เมื่อถามว่าคุณพ่อ (นายทักษิณ ชินวัตร) ได้เห็นบรรยากาศเช่นนี้ของผู้สมัคร มีความรู้สึกชื่นใจ หรือมีกำลังใจมากขึ้นอย่างไรหรือไม่ นายปิฎก กล่าวว่า คุณพ่อก็ได้มีอะไรให้ติดตามบ้างครับ ส่วนเรื่องสุขภาพของคุณพ่อค่อนข้างโอเค ทั้งนี้ คุณพ่อยังได้ทราบข่าวเรื่องที่วานนี้ (14 ม.ค.) เกิดเหตุเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ที่บริเวณบ้านถนนคต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณพ่อรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลย และคุณพ่อก็ขอฝากแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วย
เมื่อถามว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางคุณพ่อได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรากฐานโครงสร้างก่อสร้าง หรือการคมนาคมอย่างไรหรือไม่นั้น นายปิฎก กล่าวปฏิเสธว่า ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณพ่อ แต่คุณพ่อก็ได้เเสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ ก่อนเดินทางกลับออกจากพื้นที่เรือนจำฯ ทันที
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมจากกรมราชทัณฑ์ ว่า ในกรณีการปรับเลื่อนชั้นผู้ต้องขังเด็ดขาดของนายทักษิณ ชินวัตร นั้น ปกติเรือนจำ/ทัณฑสถาน จะมีการปรับเลื่อนชั้นปีละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว ประกอบด้วย เดือน มี.ค. เดือน เม.ย. เดือน ส.ค. และเดือน ธ.ค.
ทั้งนี้ กรณีการเลื่อนชั้นของนายทักษิณ ชินวัตร เนื่องด้วยถูกคำสั่งศาลฎีกาฯ บังคับโทษ 1 ปี และถูกนำตัวเข้าคุมขังเมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 ซึ่งจะผ่านเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักโทษ คือ ต้องรับโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 หรือคุมขังมาแล้ว 8 เดือน ดังนั้น ระยะเวลา 8 เดือนดังกล่าว นายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ ตรงกับเดือน พ.ค.69