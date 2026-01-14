"คุ้มครองสิทธิฯ" รุกแก้หนี้ครัวเรือน! ติวเข้มผู้ไกล่เกลี่ยรุ่น 4 ชูโมเดล “แก้หนี้แบบองค์รวม”

MGR Online - อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดโครงการอบรมเทคนิค มุ่งสร้าง “ผู้ไกล่เกลี่ยมืออาชีพ” เป็นแกนนำแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชน พร้อมขับเคลื่อนทั่วประเทศ
วันนี้ (14 ม.ค.) ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการไกล่เกลี่ยหนี้สินและการเงิน (การแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวม)” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้าน การบริหารการเงินและหนี้สิน เข้าใจโครงสร้างหนี้และการจัดการกระแสเงินสด , เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย พัฒนาทักษะการเป็นคนกลางเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรม และ การชี้ช่องทางแก้ไข สามารถแนะนำสิทธิและช่องทางช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างถูกต้อง
นายไตรยฤทธิ์ เปิดเผยว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนำสำคัญในการทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลเพื่อเข้าถึงภาคประชาชน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับงาน ‘มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน’ ประจำปี 2569 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศรวม 22 ครั้ง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
สำหรับการอบรมรุ่นที่ 4 มีผู้ไกล่เกลี่ยจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ 24 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก) เข้าร่วมจำนวน 53 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ มูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ โดยการร่วมมือกับองค์กรด้านการเงินระดับประเทศ จะช่วยให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีอาวุธทางปัญญาที่ทันสมัย และสามารถช่วยลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้สินได้อย่างเป็นระบบ
“เรามุ่งหวังว่าผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงง่าย และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง” อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ กล่าวทิ้งท้าย