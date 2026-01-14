ประปานครหลวงชี้เป้าให้ตร.ตามจับ หนุ่มสุโขทัยขโมยมิเตอร์น้ำ ติดจีพีเอส.หนีซุกตึกร้าง

รวบทันควันชายเร่ร่อนชาวสุโขทัยขโมยมิเตอร์น้ำการประปานครลวง หนีซุกไปนอนในตึกร้าง แต่ไม่รอดถูกตามแกะรอยตามเบาะแส มิเตอร์น้ำติด จีพีเอส
ช่วงบ่าย วันที่ 14 ม.ค. พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อม พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม นำกำลังจับกุมตัว นายอภิรักษ์ หรือรถ เจริญสัตย์ อายุ 48 ปี ชาว จ.สุโขทัย พร้อมของกลาง มิเตอร์น้ำ สีฟ้า ยี่ห้อ ATACO หมายเลขเครื่อง D 1020213966 จำนวน 1 อัน ประตูน้ำ ทองเหลือง จำนวน 1 อัน และ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (ข้อต่อPB) จำนวน 1 อัน โดยจับกุมตัวได้ที่ตึกร้าง เชิงสะพานท่าเกษตร แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก ช่วงเช้า ที่ผ่านมาฝ่ายสืบสวน สน.เพชรเกษม ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามี นายรถฯ ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง ก่อเหตุลักทรัพย์ มิเตอร์น้ำ ของการประปานครหลวง พักอาศัยอยู่ที่ตึกร้าง เชิงสะพานท่าเกษตร จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบนายอมรศักดิ์ พรประมวล ผู้รับมอบอำนาจจากการประปานครหลวง อยู่บริเวณดังกล่าว และแจ้งความประสงค์ว่า มิเตอร์น้ำดังกล่าวได้หายไป จากจุดติดตั้ง และตนได้ติด GPS (เครื่องมือติดตาม) ไว้ที่มิเตอร์น้ำ และพิกัดได้ขยับจากจุดที่ติดตั้งเดิมเข้าไปในตึกร้างหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงได้เข้าไปตรวจสอบ พบนายอภิรักษ์ ผู้ต้องหารายนี้ลักลอบเข้ามาพักอาศัยอยู่ เมื่อตรวจสอบภายในตึกพบของกลาง ลำดับที่ 1,2,3 อยู่บริเวณชั้นลอย โดยนายอภิรักษ์ รับว่าเป็นของตนที่ลักทรัพย์มา
ประกอบกับนายอมรศักดิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากการประปานครหลวง ชี้ยืนยันและมีแอพพลิเคชั่นในการติดตามมิเตอร์ดังกล่าว จากสัญญาณจีพีเอส เบื้องต้นเจ้าพนักงานชุดจับกุมตรวจพบของกลางอยู่ในความครอบครองของนายอภิรักษ์ ประกอบกับมีผู้เสียหายชี้ยืนยัน เป็นหลักฐานอันควรเชื่อว่า นายอภิรักษ์ ได้กระทำความผิดจริง สอบถามแล้วนายอภิรักษ์ ก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุลักมิเตอร์น้ำจริง ประกอบกับเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหากเป็นการเนิ่นช้าที่จะนำหมายจับมาได้เกรงว่าจะหลบหนีจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิ ให้นายอภิรักษ์ ทราบก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง มา สน.เพชรเกษม จัดทำบันทึกการจับกุม นำตัวพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป