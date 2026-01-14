ผบ.ตร.สั่งยกระดับการข่าวชายแดนใต้ หลังเหตุป่วนวางระเบิดปั๊ม 11 จุด ล่าสุดคุมตัวแล้ว 2 ราย

ผบ.ตร.ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ หลังคนร้ายลอบเผา วางระเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุด ล่าสุดคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้ว 2 ราย รู้ตัวผู้ต้องสงสัยอีกหลายคน เตรียมออกหมายจับ ย้ำยกระดับการข่าวเชิงรุก ปรับแผนความมั่นคง บูรณาการทุกหน่วย ตัดวงจรความรุนแรงในพื้นที่
วันนี้ (14 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น.ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ด้านความมั่นคง), พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 , ผบก.ภ.จว.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ สงขลา และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และระบบการประชุมทางไกล
ผบช.ภ.9 รายงานว่า จากเหตุ กลุ่มคนร้ายก่อเหตุลอบเผาและวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บพยานหลักฐาน พิสูจน์ทราบทางนิติวิทยาศาสตร์ ล่าสุดสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว 2 คน และสามารถทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วจำนวนมาก เตรียมออกหมายจับและติดตามจับกุม
สำหรับแนวทางการป้องกัน ให้พิจารณากำหนดมาตรการ วิธีปฏิบัติใหม่ และนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ให้พิจารณาจัดชุดปฏิบัติการพิเศษที่ผ่านการฝึกระดับชำนาญการ เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเข้าควบคุมเหตุการณ์ รวมทั้งปรับปรุงแผนพิักษ์ป้องกันชายแดนร่วมกับทหาร ในการป้องกันคน อาวุธ และอุปกรณ์ระเบิด ข้ามผ่านแดน
ผบ.ตร. กล่าวว่า ในเรื่องสถานการณ์รุนแรงจังหวัดชายแดนใต้นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและได้กำชับการปฏิบัติ ด้านการข่าว มาตรการป้องกัน และการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฏหมาย เพื่อมุ่งป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ ผบ.ตร.จึงได้สั่งการให้ยกระดับแนวทางปฏิบัติในการข่าว การรายงาน การสืบสวน สอบสวน รวมทั้งปรับแผนการปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงรุก และแผนการป้องกันการก่อเหตุ บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและตัดวงจรการก่อเหตุไม่สงบที่มีประสิทธิภาพต่อไป