มทภ.1 รุดเยี่ยมทหารบาดเจ็บ 17 นาย สู้รบ ชายแดนกัมพูชา พร้อมสั่งติดตามสิทธิสวัสดิการกำลังพล

มทภ.1 เยี่ยมติดตามอาการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จากภารกิจปกป้องอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ รพ.รร6 และ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2569 พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เยี่ยมและติดตามอาการของกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจปกป้องอธิปไตยจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม. และ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี รวมจำนวน 17 นาย
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้พูดคุยสอบถามอาการให้กำลังใจกำลังพลและครอบครัว พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และติดตามสิทธิสวัสดิการต่างๆของกำลังพลให้ครบถ้วน ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกทั้งปวงให้กับครอบครัวกำลังพลที่มาเยี่ยมหรือดูแลกำลังพลในห้วงของรักษาพยาบาล