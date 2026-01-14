ปปง. ยึดทรัพย์ "ทิดอลงกต-หมอดูตี่ลี่ ฮวงจุ้ย" 184 ล้าน นำทรัพย์คดี "ทิดแย้ม-ชนนพัฒฐ์" คืนแผ่นดินกว่า 204 ล้าน

MGR Online - ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ 16 คดี มูลค่า 252 ล้านบาท คดีสำคัญทั้ง "ทิดอลงกต-พวก และ หมอดูตี่ลี่ ฮวงจุ้ย" ส่วนนำทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 769 ล้านบาท มีรายคดี "ทิดแย้ม-ชนนพัฒฐ์"
วันนี้ (14 ม.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดมูลฐานอื่นๆ สรุปผลการดำเนินการ ที่น่าสนใจ ดังนี้
1.ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 974 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 252 ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินในคดีสำคัญเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการพนันฯ โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ
1.1 รายคดี นายสิทธิพงษ์ฯ กับพวก กรณีเครือข่ายการค้ายาเสพติด ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 7 รายการ (เช่น เงินสด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท (คำสั่ง ย.16/2569)
1.2 รายคดี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ "นายอลงกตฯ กับพวก" กรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มีพฤติการณ์กระทำความผิดร่วมกับ นายเสกสันน์ฯ หรือ "หมอบี" ซึ่งแสดงตนเป็นตัวแทนของวัดในการรับบริจาคเงิน เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ออกใบอนุโมทนาบัตรของวัด แต่ใช้เงินบริจาคบางส่วนเพื่อการส่วนตัว อันเป็นกรณีความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฯ และความผิดฐานฟอกเงิน ในการนี้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด จำนวน 20 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ สินค้าแบรนด์เนม และ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท (คำสั่ง ย.6/2569)
1.3 รายคดี น.ส.สุพิชฌาย์ฯ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกับกรณีพฤติการณ์กระทำความผิดของนายธนวันต์ฯ หรือ "หมอดูตี่ลี่ ฮวงจุ้ย" อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน ในการนี้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด จำนวน 369 รายการ (เช่น เครื่องประดับ วัตถุมงคล สินค้าแบรนด์แนม ยานพาหนะ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 124 ล้านบาท (คำสั่ง ย.7/2569)
1.4 รายคดี นายฉัตรชัยฯ กับพวก พฤติการณ์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการถ่ายทอดสด (live) ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 ห้องสนทนา ห้องแรกใช้สำหรับผู้เล่นพนันเข้ามาดูการถ่ายทอดสดและเล่นพนันออนไลน์ และอีกห้องใช้สำหรับข้อมูลฝากและถอนเงิน คณะกรรมการฯ มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 396 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 47 ล้านบาท (คำสั่ง ย.1/2569)
1.5 รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ เว็บไซต์ autowin888 ราย น.ส.ภัทชาฯ กับพวก คณะกรรมการฯ มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 56 รายการ (เช่น เงินสด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท (คำสั่ง ย.14/2569)
1.6 รายคดี กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ราย นายวสุพลฯ กับพวก กรณีชักชวนลงทุนโปรโมทภาพเพื่อรับผลตอบแทน ในการนี้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 9 รายการ (เช่น เงินสด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 4ล้านบาท (คำสั่ง ย.15/2569)
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 17 รายคดี ทรัพย์สินกว่า 492 รายการ มูลค่าประมาณ 769 ล้านบาท เนื่องจากพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดไว้ชั่วคราวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
2.1 รายคดี พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) กรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก มีพฤติการณ์ทุจริตเบียดบังเงินของวัดเป็นของตนเอง โอนเงิน ไปยังผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และนำไปซื้อทรัพย์สินจำนวนมาก คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 205 รายการ (เช่น ที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท (คำสั่ง ย.279/2568)
2.2 รายคดี กลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน รายนายทวีศักดิ์ฯ กับพวก กรณีการหลอกลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกันหลายคดี มีข้อมูลเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติจีน ที่ถือหนังสือเดินทางกัมพูชา รวมถึงมีธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับนายพัด สุภาภา หรือ ลี ยงพัด กับพวก คณะกรรมการฯมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่มเติม) จำนวน 11 รายการ (เช่น ห้องชุด ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท (คำสั่ง ย.270/2568)
2.3 รายคดี กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เว็บไซต์ www.888point.com ราย น.ส.มนทกานติฯ กับพวก มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 10 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 161 ล้านบาท (คำสั่ง ย.282/2568)
2.4 รายคดี กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เว็บไซต์ www.gimi888.com และเว็บไซต์อื่นๆ รายนายชนนพัฒฐ์ฯ กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 69 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ ที่ดิน เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท (คำสั่ง ย.286/2568)
2.5 รายคดี กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เว็บไซต์ หวยแบงค์.com ราย น.ส.นิภาวรรณฯ กับพวก กรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ และพบพฤติการณ์โอนเงิน ฝาก-ถอน เงินสด จำนวนมาก โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 10 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร)มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท (คำสั่ง ย.273/2568)
2.6 รายคดี นายณัฐวัชต์ฯ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการฯ มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน10รายการ (เช่น เงินสด ทองคำแท่ง และยานพาหนะ) มูลค่าประมาณ8ล้านบาท (คำสั่ง ย.276/2568)
3.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืน หรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 14รายคดี ทรัพย์สิน179 รายการ มูลค่าประมาณ127ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน หรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระโดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ
3.1 รายคดี สุรเชษฐ์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งในการนี้ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 1 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 58รายการ มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท (คำสั่งย.220/2568)
3.2 รายคดี นายยงยุทธฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งในการนี้มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 1 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 13รายการมูลค่าประมาณ 32 ล้านบาท (คำสั่งย.221/2568)
3.3 รายคดี กลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ ราย น.ส.วาสนาฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 1 รายการมูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท (คำสั่ง ย.92/2567)
อนึ่ง การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมดังกล่าว เป็นการประชุมตามรอบเดือนที่กำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 34 โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏ ด้วยความรอบคอบ โดยมุ่งหมายที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนอย่าง เท่าเทียมกัน