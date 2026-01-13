"คุ้มครองสิทธิฯ" ประณามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุดชายแดนใต้ ไร้มนุษยธรรม

MGR Online - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอแสดงความเสียใจเหตุวางระเบิดปั๊มน้ำมัน และประณามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามที่เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 11 จุด ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569 เวลาประมาณ 01.00 น. ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่นั้น
วันนี้ (13 ม.ค.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ขอแถลงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 1.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิต เสรีภาพ รวมถึงความมั่นคงในการดำรงชีวิตของบุคคลอย่างร้ายแรง ซึ่งขัดต่อหลักการใน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกและมีพันธกรณีในการส่งเสริมความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2.ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ทำลายทรัพย์สิน แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อถือด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศไทย
3.ขอประณามการใช้ความรุนแรง และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาเคารพสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชน เพื่อนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวน หาข้อเท็จจริงเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว , เพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาในพื้นที่ และ เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งในด้านทรัพย์สินและจิตใจตามระเบียบของทางราชการอย่างทั่วถึง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบ และขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน
สำหรับประชาชนและครอบครัวผู้เสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุ หรือ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 (ฟรีตลอด 24ชั่วโมง)