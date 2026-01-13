อัยการคดีทุจริตกลาง ยื่นฟ้อง "กำนันนก-พวก" ร่วมฮั้วประมูลหน่วยงานรัฐ กว่า 1,500 โครงการ

MGR Online - กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งคืบหน้าอัยการคดีทุจริตกลางฟ้อง "กำนันนก" กับพวก ร่วมฮั้วประมูล” รวม 21 ราย มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท
วันนี้ (13 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดย กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กองคดีฮั้วประมูล) ได้ดำเนินการสอบสวนกรณี บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งมี นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ "กำนันนก" ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลใน จ.นครปฐม เป็นผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2566 กว่า 1,500 โครงการ ความเสียหายหลายพันล้านบาท (คดีพิเศษที่ 82/2566)
โดยได้ส่งสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัท บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด กับพวกข้อหา “ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้า หรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐหรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ , ร่วมกันเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการเสนอราคา , ร่วมกันให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการเสนอราคาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้น ร่วมดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจ ให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา เรียก รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 5 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด แล้วนั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอรายงานความคืบหน้าว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค.69 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งว่า พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ได้ยื่นฟ้อง บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ที่ 1 "กำนันนก" กับพวก รวม 21 ราย เป็นจำเลยต่อ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เสนอสำนวนไปแล้ว นอกจากนี้ คดีการฮั้วประมูลในโครงการอื่นที่กระทำการโดย "กำนันนก" กับพวกอีกกลุ่มหนึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด และกองบัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ประชาชนผ่านสื่อสาธารณะทราบต่อไป
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา (Regulation Enforcement) เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญและประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง เป็นไปตามดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ทั้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เครือข่ายต่อต้านการฮั้วประมูลในพื้นที่ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) เป็นนโยบายหลักประการสำคัญของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีในความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารองค์มีความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป