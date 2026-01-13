แผ่นหินอ่อนล้มทับคนงานเมียนมาดับสลด ย่านลาดกระบัง

หนุ่มคนงานชาวเมียนมาวัย 20 ปี ถูกแผ่นหินอ่อนล้มทับร่างเสียชีวิต ในบริษัทนำเข้าอละจำหน่าย ย่านลาดกระบัง
วันนี้ (13 ม.ค.) เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้รับแจ้งเหตุแผ่นหินอ่อนทับคนเสียชีวิต บริเวณร้านจำหน่ายหินอ่อนแห่งหนึ่งภายในซอยร่มเกล้า 25/8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จึงพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง รุดไปช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุเป็นบริษัทแห่งหนึ่งรับผลิตและนำเข้าหินอ่อน พบกองหินอ่อนล้มระเนนระนาด พบร่างชาย 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายทุน วิน เงียน อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมา คนงาน นอนหมดสติ ติดอยู่ในซากหินอ่อน เจ้าหน้าที่กู้ภัย และคนงานจึงช่วยกันพยายามดึงซากหินอ่อน เพื่อช่วยเหลือนำร่างชายดังกล่าวออกมาอย่างทุลักทุเล กระทั่งสามารถนำร่างออกมาได้ พบชายดังกล่าวมีเลือดไหลนองออกปาก จมูก ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตได้เดินเข้าไปในซอกกองหินอ่อน โดยมีเพื่อนคนงานอยู่อีก 2 คน 1 คนขับรถโฟล์คลิฟต์ ส่วนอีก 1 คนได้ยกแผ่นหินอ่อนมาสอด วางซ้อนไว้ ขณะที่ผู้ตายได้เดินเข้าไปในซอกหิน จู่ๆ ปรากฏว่า แผ่นหินอ่อนเกิดล้มระเนนระนาดและทับร่างผู้ตาย จนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมเชิญตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนนำร่างผู้ตายส่งมอบให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวช ในท้องที่รับผิดชอบ ก่อนให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป