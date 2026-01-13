รวบ “แจ๊ค หยาง” ตัวการสแกมเมอร์ หนีคดีฉ้อโกงเกือบ 900 ล้าน กบดานชลบุรี

ตม.จับกุม “แจ๊ค หยาง” ตัวการสำคัญสแกมเมอร์ระดับสั่งการ ฉ้อโกงออนไลน์ในจีนเสียหายเกือบ 900 ล้านบาน หนีคดีกบดานชลบุรี
วันนี้ (13 ม.ค.) พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ปบก.ตม.3 พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.จตุรโชค เพชรคง สว.กก.สส.บก.ตม.3 ลงพื้นที่สืบสวนจับกุมนายหยาง หรือนายยัง ฉายาแจ๊ค หยาง อายุ 41 ปี สแกมเมอร์ระดับสั่งการ (Tier 1) ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลังหลบหนีคดีฉ้อโกงออนไลน์ข้ามประเทศ มูลค่าความเสียหายเกือบ 900 ล้านบาท หลบซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 โดยใช้วิธีเปลี่ยนชื่อและแปลงสัญชาติเป็นชาวโดมินิกัน ก่อนแฝงตัวเข้ามา
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากนโยบายเชิงรุกในการปราบปรามอาชญากรข้ามชาติของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. ที่สั่งการให้ระดมกำลังชุดสืบสวนทุกระดับ ผสานการทำงานของบุคลากรด้านสืบสวนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามอาชญากรต่างชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อน
โดยนายหยางเป็นบุคคลที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายประเทศจับตามอง หลังสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยนายหยางถูกระบุว่าเป็นตัวการสำคัญในคดีฉ้อโกงออนไลน์ในประเทศจีน มีผู้เสียหายกว่า 600 ราย มูลค่าความเสียหายเกือบ 900 ล้านบาท ชื่อของเขาถูกซัดทอดจากผู้ต้องหาในเครือข่ายกว่า 320 คน ว่าเป็นผู้สั่งการหลัก มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมือง Cagayan De Oro จังหวัดมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งแผนประทุษกรรมของขบวนการ คือการส่งข้อความหลอกลวงให้เหยื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการพนันออนไลน์ อ้างว่าสามารถทำกำไรได้จริงในช่วงแรก ก่อนล่อลวงให้ลงทุนเพิ่ม และปิดแอปพลิเคชันหนี พร้อมเงินของผู้เสียหาย ส่งผลให้นายหยางถูกบรรจุอยู่ในบัญชีบุคคลที่ตำรวจสากลและหลายประเทศต้องการตัว แต่สามารถหลบหนีการจับกุมมาได้อย่างต่อเนื่อง
กระทั่งวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.3 สามารถใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ยืนยันได้ว่า “แจ๊ค หยาง” สัญชาติโดมินิกัน เป็นบุคคลเดียวกับ “นายหยาง” ผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากล ก่อนเข้าควบคุมตัวได้ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เบื้องต้น สตม.ได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และควบคุมตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการปิดตำนานสแกมเมอร์ระดับสั่งการรายสำคัญ และตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในการไม่เป็นแหล่งพักพิงของอาชญากรข้ามชาติอีกต่อไป