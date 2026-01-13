ตร.ชวนดาวน์โหลด POLICE CARE รวมบริการตำรวจในแอปเดียว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” คู่มือประชาชนหนึ่งเดียว ที่รวมบริการ ข้อมูลข่าวสาร ติดตามผลคดี การเตือนภัยต่าง ๆ มาไว้ในแอปพลิเคชันเดียว
วันนี้ (13 ม.ค.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีนโยบายให้จัดระบบเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคดี ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี พัฒนาแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ที่รวบรวมข้อมูลและบริการทั้งหมดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดไว้ด้วยกัน
แอปพลิเคชัน “POLICE CARE” เป็นคู่มือประชาชนที่เป็นศูนย์รวมบริการ ข้อมูลข่าวสาร ติดตามผลคดี การแจ้งความ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเตือนภัยต่าง ๆ มาไว้ในแอปพลิเคชันเดียว โดยฟังก์ชันเด่นของแอปพลิเคชันนี้ ได้แก่ มีฟีเจอร์คู่มือการแจ้งความ, ค้นหาสถานีตำรวจ, ตรวจสอบข้อมูลคดีและใบสั่ง, ตรวจสอบตำรวจว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ, ขั้นตอนและเอกสารในการไปแจ้งความ, กฎหมายต้องรู้, คู่มือการขออนุญาตต่าง ๆ และช่องทางร้องเรียนตำรวจกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอย่างเข้าถึงสะดวก เข้าใจง่าย และปลอดภัย
นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน “POLICE CARE” มีฟังก์ชันสำคัญในการช่วยป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ มีเมนูแจ้งติดต่ออายัดบัญชีธนาคารด้วยตนเอง เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสในการติดตามทรัพย์สินคืน ตลอดจนช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จะมีฟีเจอร์ข้อมูลสำคัญ อาทิ ข้อมูลเส้นทางจราจร คำแนะนำการเดินทาง จุดบริการทางหลวง โครงการฝากบ้านกับตำรวจ เป็นต้น เพื่อรองรับการเดินทางและดูแลความปลอดภัยประชาชน
และเพื่อเป็นการให้ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการลงคะแนนเลือกตั้ง แอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ได้เพิ่มเติมการอัปเดตบริการ "ข้อมูลกฎหมายเลือกตั้ง" โดยเน้นความผิดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพบการกระทำความผิดบ่อยครั้ง เช่น ความผิดฐานนำบัตรออกจากสถานที่เลือกตั้ง ถ่ายภาพ ทำลาย ขายเสียง ฯลฯ จัดเรียงข้อมูลฐานความผิดเป็นหมวดหมู่ เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการใช้งาน
พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชัน “POLICE CARE” เป็นการยกระดับการให้บริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคดิจิทัล เป็นเหมือนศูนย์รวมแบบ One Stop Service ทางออนไลน์ ที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน “POLICE CARE” ได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ผ่านทาง App Store และ Google Play