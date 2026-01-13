ทต.บางเดื่อ ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ จุดเสี่ยงหลังเกิดเหตุสลดเสียชีวิต 3 ศพ

เร่งวางมาตรการความปลอดภัย ทาสีช่องจราจร-ติดตั้งจุดเตือนภัย วอนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังป้องกันความสูญเสีย
จากกรณีอุบัติเหตุสลดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 กรณีรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนใต้ต่างระดับวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันที 3 ราย ซึ่งเป็นญาติและหลานสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 นายสุเทพ สมใจ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ พร้อมด้วย นายโยธิน แก้วกลม ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท จุดชัยพฤกษ์ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางและจุดเสี่ยงบริเวณใต้ทางข้ามแยกวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ถนนราชพฤกษ์ (ทางหลวงหมายเลข 3021) เชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก (หมายเลข 9) ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี กรมทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางเดื่อ 2 และกำนันตำบลบางเดื่อ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและวางแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
โดย กรมทางหลวงชนบทเตรียมดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรเป็นสีแดง และทำเครื่องหมายแจ้งเตือนบนผิวถนนในระยะ 100 เมตรก่อนถึงจุดเสี่ยง เพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็ว ส่วนทางเทศบาลตำบลบางเดื่อ จะดำเนินการติดตั้งจุดเตือนภัยและสัญญาณไฟต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและการมองเห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทำลูกคลื่นลดความเร็วก่อนถึงแยก 50 เมตร
ด้าน นายสุเทพ สมใจ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ กล่าวว่า ทางเทศบาลมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง จึงได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงนี้ให้ปลอดภัยที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีจุดอันตรายหลายจุด จึงขอวิงวอนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขับขี่ด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง ไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะนี้อีก