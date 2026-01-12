แม่หม้ายสาวช้ำร้องทนายดังเล่นแอปหาคู่ ถูกพ่อค้าขายดอกไม้หลอกดูดเงิน 5 แสน ร่ำไห้เสียทั้งเงินทั้งตัว

สาวหลั่งน้ำตาเล่นแอปหาคู่ เจอดีถูกพ่อค้าขายดอกไม้ตามตลาดนัด อ้างเป็นวิศวกร หลอกเงินกว่าครึ่งล้านบาท เพ้อเสียทั้งเงินทั้งตัว
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 69 ที่สำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี น.ส.มานิดา หรือโจโจ้ อายุ 43 ปี แม่ค้าขายส่งลอตเตอรี่ นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิ หลังตนเองถูกหลอกจนต้องสูญเงินและพระเครื่องชื่อดังเลี่ยมทอง อีก 9 องค์ ซึ่งเป็นของอดีตสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว รวมมูลค่าทรัพย์สินเกือบ 500,000 บาท
น.ส.โจโจ้ เล่าทั้งน้ำตาว่า หลังจากสามีเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วหลายปี ตนก็อยากมีคู่ครองใหม่ที่ดี ไว้ดูแลกันยามแก่เฒ่าเพราะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็เหงา จึงได้ลองเล่นแอปหาคู่ "โอมิ" เมื่อเดือน ก.ค.66 จนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายชวลิต หรือบอล อายุ 47 ปี ทักเข้ามาพูดคุยกับตนเอง โดยบอกว่าเขาเป็นวิศวกร จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง (มารู้ตอนหลังว่าที่แท้เป็นพ่อค้าขายดอกไม้ตามตลาดนัด)
ตนเองหลงเชื่อจึงคบหากันมีความสัมพันธ์กัน ตลอดเวลาที่รู้จักฝ่ายชายทุกครั้งไปกินข้าวตนก็ต้องเป็นฝ่ายออกเงิน เลี้ยงดูปูเสื่อตลอดเวลา 2 ปีกว่าที่คบหากัน จนมาเมื่อเดือนมิถุนายน 67 นายบอลได้เข้ามาหาตนที่บ้าน แล้วอาศัยช่วงจังหวะที่เผลอ ตนขึ้นไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวที่จะไปค้าขาย นายบอลได้ตะโกนบอกกับตนว่า เขาขอตัวกลับก่อนนะจะรีบไปทำธุระ
เมื่อตนลงมาชั้นล่าง ก็พบว่าพระเครื่อง เลี่ยมทองที่เก็บไว้ จำนวน 9 องค์ของอดีตสามีที่เสียชีวิตไปแล้วมีพระหลวงปู่ทวด, หลวงพ่อพรหม ล้วนแล้วแต่เป็นพระเก่าแก่ ที่มีราคาสูงถูกนายบอลลักไป เมื่อทวงถาม ก็หาเรื่องทะเลาะบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ให้เป็นเงินจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมานานแล้ว ก็ไม่ยอมชดใช้ให้ตนสักที ตลอดเวลาที่คบหากัน ตนหลงเชื่อไว้ใจให้ผูกบัตรเครดิต ให้เขาไปรูดซื้อของ เพราะด้วยความรัก ไว้ใจไม่คิดว่าจะทำกับตนเองได้ลงคอ ตนได้แจ้งความกลับ พนักงานสอบสวน สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าจึง ต้องมาขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อให้ช่วยเหลือในเรื่องนี้
ทางด้านนายรณณรงค์ กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นตนจะไปอยู่ดูเกิดเหตุว่าทำไมคดีนี้ถึงไม่มีความคืบหน้า ของที่ออกจากบ้านผู้เสียหายก็คือการลักทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ยอมความไม่ได้ เรื่องนี้ถือว่าฝ่ายชายเป็นคนที่ให้ความหวังกับผู้หญิงคนหนึ่ง สิ่งไหนให้โดยเสน่หาก็ว่าไป แต่ไม่ควรไปเอาทรัพย์ สินที่เป็นสมบัติเดิมของสามีเก่าที่เสียชีวิตของเขาไป ซึ่งอันนี้เป็นความผิด ตนจะพาผู้เสียหายไปติดตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายบอลที่มาแอบอ้างว่าเป็นวิศวกร แต่ที่จริงเป็นแค่พ่อค้าขายดอกไม้ตามตลาดนัด สุดท้ายนี้ก็อยากเตือนผู้ที่ชอบเล่นแอปหาคู่ ให้ระวังให้ดีมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามาเยอะแล้วมาร้องที่มูลนิธิจำนวนหลายสิบรา