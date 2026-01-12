ผบ.ตร.บรรยายพิเศษ นรต.ปี 4 ปลูกฝัง Mindset ตำรวจน้ำดี รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดปชช.เป็นศูนย์กลาง

ผบ.ตร. บรรยายพิเศษ นรต.ชั้นปี 4 ปลูกฝัง Mindset ตำรวจน้ำดี รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
วันนี้ (12 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 (นรต.รุ่นที่ 79) โดยมี พล.ต.ท.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเตมียเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ผบ.ตร.ได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจของตำรวจในสถานการณ์ปัจจุบัน และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในอนาคต โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง และมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งยาเสพติด การพิทักษ์ป้องกันชายแดน และช่วยเหลือประชาชนทุก ๆ ด้าน
พร้อมฝากให้นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกคนต้องศึกษาโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้มีความเข้าใจ รวมทั้ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และหลักนิติธรรม พร้อมปลูกฝังจดจำอุดมคติตำรวจเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และปลูกฝัง Mindset ตำรวจที่ดี ดูแลประชาชนเสมือนญาติของเรา ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ผบ.ตร.บรรยายถึงนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "1 ยึดมั่น 6 เร่งรัด 9 ก้าวหน้า" พร้อมย้ำเป็นตำรวจรุ่นใหม่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซื่อสัตย์สุจริต ดูแลปกป้องประชาชน ปกป้ององค์กรให้ดีที่สุด พิทักษ์ รักษา เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ย้ำว่านักเรียนนายร้อยตำรวจถือเป็นกำลังพลที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ถือเป็นก้าวแรกในการทำงาน จะต้องรับผิดชอบตนเอง ครองงาน และดูแลครอบครัว ในการทำงานจะมีอุปสรรค สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ขอให้ทุกท่านพิจารณายึดความถูกต้อง ไม่ออกนอกลู่นอกทางขอให้รอบคอบ ตั้งสติให้มั่นในความดี ยึดหลักกฎหมาย นิติรัฐ นิติธรรม แล้วจะนำท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างปลอดภัย