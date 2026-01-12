ยธ.-บังคับคดี ร่างกฎกระทรวง นำทรัพย์ค้างการขายทอดตลาด มาพัฒนาเศรษฐกิจ

MGR Online - รมว.ยุติธรรม ประชุมร่วมผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่างกฎกระทรวง นำทรัพย์ค้างการขายทอดตลาด มาพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
วันนี้ (12 ม.ค.) ณ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะที่ปรึกษา ประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมบังคับคดี ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย บัวจันอัด รองอธิบดีกรมบังคับคดี , น.ส.ทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 และ นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี เพื่อหารือแนวทางการนำทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดมาพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนี้มีการพิจารณาประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วย ‘หลักเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไขในการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินได้โดยยาก โดยวิธีการอื่นนอกจากวิธีขายทอดตลาด’ โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เรื่องฐานอำนาจและการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนต่อไป
ขณะเดียวกันได้สั่งการให้กรมบังคับคดี พิจารณานำทรัพย์ขายยากที่มีจำนวนมากและสามารถเร่งดำเนินการได้ก่อน เช่น คอนโดร้างหรือคอนโดด้อยมูลค่า ที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม มาทดลองดำเนินการขับเคลื่อน หรือ Sandbox เป็นลำดับความสำคัญ นำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน โดยนำเสนอวิธีการและแนวทางดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงหารือแนวทางอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการนำทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดมาพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำร่วมกัน
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกรมบังคับคดี มีหมายบังคับคดีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายังไม่มาตั้งเรื่องบังคับคดีจำนวน 6,785,155 เรื่อง จำนวนทุนทรัพย์ 3 หมื่นล้านล้านบาทเศษ มีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดีจำนวน 670,627 เรื่องจำนวนทุนทรัพย์ รวม 1 ล้านล้านบาทเศษ (ข้อมูล ณ 6 ธันวาคม 2568)
ในปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.-พ.ย.69) ผลักดันทรัพย์สินได้ 4 หมื่นล้านล้านบาทเศษ มีทรัพย์ค้างดำเนินการ 10 ปี ประเภทอสังหาริมทรัพย์จำนวน 16,545 เรื่องรวมเป็นราคาประเมิน 4 หมื่นล้านล้านบาทเศษ (ข้อมูล ธันวาคม 2568) ขณะที่จำนวนทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ค้างดำเนินการ 10 ปีของงานวิจัยจำนวน 18,585 เรื่องรวมเป็นราคาประเมิน 2 หมื่นล้านล้านบาทเศษ (ข้อมูล ณ 10 มกราคม 2565)
“สินทรัพย์ที่ค้างขายทอดตลาด มีสินทรัพย์บางประเภทที่ต้องหาแนวทางแก้ไข ซึ่งถ้าปล่อยไว้จะเกิดความสูญเสีย ถือเป็นทรัพย์ด้อยมูลค่า อย่างไรก็ตาม หากมีแนวทางที่เหมาะสมเราสามารถนำทรัพย์เหล่านี้มาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินได้ด้วย” รมว.ยุติธรรม กล่าว