“ตร.-สสส.” เปิดโครงการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ชวนสถาบันศึกษาร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

บช.น.ร่วมกับ สสส.แถลงข่าวเปิดโครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ “เมาไม่ขับ” เชิญชวนสถาบันการศึกษาใน กทม. ร่วมเป็นเครือข่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วันนี้ (12 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ “เมาไม่ขับ” เชิญชวนสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านการประกวดคำขวัญและภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิดเมาไม่ขับ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ที่มีพลัง สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับ และสื่อสารไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.และข้าราชการตำรวจ บก.จร. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.โรจนินทร์ ทองใบ รอง ผบก.จร. และ พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.กก.5 บก.จร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
โดย พล.ต.ท.สยาม ผบช.น. กล่าวถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนว่า ปัญหาการดื่มสุราแล้วขับขี่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลล่าสุดของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พบว่าเกิดอุบัติเหตุสะสมมากกว่า 991 ราย มีผู้บาดเจ็บ 956 คน และเสียชีวิต 171 ราย ซึ่งการเมาแล้วขับยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ผบช.น. เน้นย้ำว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับไม่สามารถอาศัยเพียงการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่จำเป็นต้องควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เมาไม่ขับ จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแนวคิดด้านความปลอดภัยผ่านคำขวัญและภาพยนตร์สั้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ ผบก.จร. กล่าวว่า โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกถึงผลกระทบและอันตรายจากการเมาแล้วขับในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คำขวัญและภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นกระบอกเสียงด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีบทบาทในการลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและเยาวชนจาก 30 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวดทั้งประเภทคำขวัญ (Motto) และภาพยนตร์สั้น (Movie) ภายใต้แนวคิด M&M : MOTTO AND MOVIE เพื่อผลิตสื่อรณรงค์ที่เข้าถึงง่าย ทันสมัย และมีพลังในการสื่อสาร พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่า รวม กว่า 650,000 บาท
โดยมุ่งหวังว่าการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะได้ผลงานสื่อรณรงค์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและนักศึกษาก้าวขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม “ไม่ดื่มแล้วขับ” และร่วมสร้างสังคมการใช้รถใช้ถนนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในระยะยาว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาโครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เมาไม่ขับ โดย ผบก.จร. ร่วมกับ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ชื่อดัง “พี่เอ็ด 7 วิ” หรือ นายญาณวุฒิ จรรยหาญ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและรณรงค์การเมาไม่ขับ พร้อมทั้งมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และเยาวชน ในการใช้พลังสื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคม สู่เป้าหมายการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน