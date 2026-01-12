ผบ.ตร.สั่งวางมาตรการ 3 ระยะ สร้างวินัยจราจร มุ่งลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

ผบ.ตร.สั่งศูนย์บริหารงานจราจรฯ วางมาตรการ 3 ระยะ สร้างวินัยจราจร มุ่งลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
วันนี้ (12 มกราคม 2569) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศจร.ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการในการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ให้ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยหลักขับเคลื่อนการเสริมสร้างและกวดขันวินัยจราจรของประชาชนทั่วประเทศ ด้วยแผนปฏิบัติการ 3 ระยะ เพื่อมุ่งลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เตรียมวางกรอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ “ค่อยเป็นค่อยไป แต่เห็นผลจริง” เพื่อให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนได้อย่างเข้าใจ ไม่ใช่เพียงการจับปรับเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งแผนปฏิบัติการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1. ระยะสั้น (เร่งด่วน) : ตำรวจจะเน้นการรณรงค์และตักเตือน สร้างความเข้าใจเรื่องกฎจราจรในชีวิตประจำวัน เช่น การสวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เพื่อปลูกฝังวินัยตั้งแต่ต้น
2. ระยะกลาง : เริ่มบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้น โดยเน้น 10 ข้อหาหลักที่เป็นสาเหตุอุบัติเหตุร้ายแรง ควบคู่กับการรณรงค์ในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อให้ทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัย
3. ระยะยาว : เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกกรณี สร้างมาตรฐานใหม่ของสังคมไทยว่า “วินัยจราจรคือเรื่องปกติ ไม่ใช่ข้อยกเว้น”
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนรู้สึกว่าถนนปลอดภัยขึ้นได้ หากทุกคนเริ่มจากตัวเอง พร้อมย้ำว่าตำรวจไม่ได้ทำงานนี้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน “เมื่อทุกคนเคารพกฎจราจร ไม่เพียงลดค่าปรับ แต่ลดการสูญเสียชีวิตของคนที่เรารัก”
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างวินัยจราจร เริ่มง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ครอบครัว และผู้ร่วมทางทุกคน