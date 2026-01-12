เลื่อนพิพากษาศาลอุทธรณ์-ออกหมายจับผู้บริหาร"หวยหงส์ทอง"ขายเกินราคา

เลื่อนพิพากษาศาลอุทธรณ์คดี"หวยหงส์ทอง"ขายเกินราคา เหตุจำเลยไม่มาศาล ทนายอ้างติดต่อไม่ได้ จึงออกหมายจับ-ปรับนายประกัน ก่อนนัดอีกครั้ง 2 มี.ค.นี้
วันนี้ (12 ม.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณาคดี 608 ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีขายหวยเกินราคาหมายเลขดำอ.191/2566 ที่พนักงานอัยการสำนักงานเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท หงษ์ทอง ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด(มหาชน) จำเลยที่ 1 และ น.ส.กรกนก อนุกูลกิจชัย ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ ร่วมกันเป็นจำเลยที่1- 2 ในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจแบบตรง และร่วมกันขายสลาก ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 83,91 จำเลยให้การปฏิเสธ
คดีนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษปรับบริษัท หงษ์ทองฯจำเลยที่ 1 รวม 10,000 บาท ส่วนจำเลยที่2 จำคุก 1ปี ไม่รอลงอาญาจำเลยได้รับการประกันตัว
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของคดีนี้ไปแล้ว แต่ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจาก จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล ปรากฎตามรายงานเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งส่งหมายนัดให้จำเลยแทนศาลนี้ ระบุว่าส่งหมายนัดจำเลยโดยวิธีปิดหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นับถึงวันนี้ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ทำให้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษามาเป็นวันนี้ แต่ปรากฏว่ามีแต่ทนายความของจำเลยเท่านั้นที่เดินทางมาศาล ไม่พบว่าจำเลยมา โดยทนายความบอกว่าติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ ทำให้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาอีกครั้งเป็นวันที่ 2 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งออกหมายจับจำเลย และปรับนายประกัน