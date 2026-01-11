TF Cons จัดพิธีทำบุญใหญ่ เสริมสิริมงคลบริษัท เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่

บริษัท ทีเอฟ จำกัด (TF Cons) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับสร้างโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทครั้งใหญ่ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 788 ซอยบางขนุน 5 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร พนักงาน และการดำเนินธุรกิจ โดยภายในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีเจิมประตู พรมน้ำมนต์ และทำบุญตามประเพณี ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นสิริมงคล
ในพิธีดังกล่าวมีผู้บริหารและที่ปรึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายอดิชัย มงคลวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอฟ จำกัด และกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอาชวิณ ภัทรสถาพรกุล รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอฟ จำกัด ร่วมประกอบพิธีและให้กำลังใจทีมงานบริษัท
นายอดิชัย มงคลวัฒนากุล เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของบริษัท ทีเอฟ จำกัด เกิดจากแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านการก่อสร้าง ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ Pain Point สำคัญ เช่น การใช้แรงงานจำนวนมาก ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงแนวคิดด้านพลังงานสะอาดและ Green Energy
บริษัทจึงได้พัฒนานวัตกรรม “โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป” ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการก่อสร้าง ลดการใช้แรงงาน ลดระยะเวลา และควบคุมคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดงบประมาณโดยรวมของลูกค้า และสอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน
นายอดิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ทีเอฟ จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 14 ปี ขณะที่ตนเองมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและงานโครงสร้างรวมมากกว่า 30 ปี เนื่องจากจบการศึกษาด้านวิศวกรรมโดยตรง โดยการจัดพิธีทำบุญบริษัทถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเป็นประจำทุกปี และในปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทมีความมั่นคงมากขึ้น การดำเนินงานเริ่มเข้าที่เข้าทางในหลายด้าน
สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัท ทีเอฟ จำกัด มีแผนขยายกิจการและติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ลดต้นทุนด้านพลังงาน และยกระดับอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา บริษัทมีผลงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รวมพื้นที่มากกว่าล้านตารางเมตร ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยลูกค้าจำนวนมากกลับมาใช้บริการซ้ำ และยังแนะนำต่อจนเกิดฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัท ทีเอฟ จำกัด ให้บริการผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สำหรับใช้ก่อสร้างโรงงาน Warehouse คลังสินค้า และอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌 Facebook: TF Cons รับสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า
https://www.facebook.com/share/1ExYRDpSay/?mibextid=wwXIfr
📌 TikTok: เรื่องเหล็กเรื่องเล็ก
https://www.tiktok.com/@md_tfgroup?_r=1&_t=ZS-92sSVNAGqgO
📍 ที่ตั้งบริษัท ทีเอฟ จำกัด
เลขที่ 788 ซอยบางขนุน 5 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
📍 Google Map: https://maps.app.goo.gl/cubUDbgNW8