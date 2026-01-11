"โอ๊ค-เอม-อิ๊งค์" พาหลาน เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" งานวันเด็กแห่งชาติ โชว์รูปครอบครัวสุดอบอุ่น

MGR Online - ครอบครัว "ชินวัตร" รวมตัวเยี่ยมญาติใกล้ชิด พาลูกหลาน เยี่ยม “ทักษิณ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน หลังถูกคุมขังร่วม 4 เดือน
วันนี้ (11 ม.ค.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครอบครัว "ชินวัตร" ได้พาบุตรหลาน รวม 7 คน เป็นบุตรสาวและบุตรชายของทั้ง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" จำนวน 2 คน , น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร หรือ "เอม" จำนวน 3 คน และ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" จำนวน 2 คน เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังลงทะเบียนเยี่ยมญาติใกล้ชิดในจัดกิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์สุขสันต์วันเด็ก 69"
โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พา ด.ญ.ธิธาร สุขสวัสดิ์ หรือน้องธิธาร (ลูกสาวคนโต) และ ด.ช.พฤจ์ธาษิณ สุขสวัสดิ์ หรือ น้องธาษิณ มาเข้าเยี่ยม ส่วน น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร หรือ "เอม" พาบุตรสาวฝาแฝด ด.ญ.พิณธารา คุณากรวงศ์ หรือน้องเอมิ และ ด.ญ.พิณนารา คุณากรวงศ์ หรือน้องนานิ และ บุตรชายคนเล็ก ด.ช.ชินวาคิน คุณากรวงศ์ หรือน้องวาคิน เข้าเยี่ยม สำหรับ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พาบุตรสาวบุตรชายฝาแฝด คือ น้องโทนี่ กับน้องทีน่า มาด้วย
ทั้งนี้ ไม่พบ นายศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือ "ไปป์" บุตรชายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่อย่างใด เนื่องด้วยต้องเดินทางกลับต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ด้าน Mechanical Engineering ที่ Imperial College London
อย่างไรก็ตาม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร ร่วมเข้าเยี่ยมภายในเรือนจำฯ ด้วย ซึ่งการเยี่ยมญาติใกล้ชิดครั้งนี้ จะมีเพียงบุตรสาวบุตรชายและหลานๆ ของนายทักษิณ เท่านั้น ตามที่ได้มีการลงชื่อไว้ทั้งสิ้น 10 คน นอกจากนี้ มีกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจครอบครัว "ชินวัตร"
ต่อมา เวลา 10.50 น. ภายหลังจากการเข้าเยี่ยม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" เดินจูงมือบุตรสาวและบุตรชาย ออกมาพร้อมกับถือรูปถ่ายครอบครัว 1 ใบ ถ่ายร่วม นายทักษิณ ชินวัตร สวมเครื่องแต่งกายสีฟ้าของราชทัณฑ์ (สถานะผู้ต้องขังเด็ดขาด) ตัดผมสั้นเกรียน รูปร่างสมบูรณ์ โดยทุกคนในรูปมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดย ด.ญ.ธิธาร สุขสวัสดิ์ บุตรสาวคนโต น.ส.แพทองธาร ได้ชูการ์ดวันเกิด 1 ใบ ขนาดเท่าฝ่ามือให้สื่อมวลชนและพี่น้องคนเสื้อแดงชมภาพ ซึ่งเป็นการ์ดที่มีลวดลายอิโมจิเค้กวันเกิด ลูกโป่ง ตัวการ์ตูนรูปลูกเจี๊ยบสีเหลือง และมีรูปคู่กับนายทักษิณ ภายในการ์ดเขียนว่า "HAPPY BIRTHDAY 10 มกราคม FROM GRANDPA" เนื่องจากวันที่ 10 ม.ค. เป็นวันเกิดของ ด.ญ.ธิธาร สุขสวัสดิ์
จากนั้น น.ส.แพทองธาร ระบุว่า เป็นการ Happy Birthday น้องธิธารย้อนหลัง โดยทางคุณตา (นายทักษิณ ชินวัตร) ได้มีการสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพผู้ต้องขังด้านในที่ทำเค้ก และซื้อเค้กวันเกิดมาเป่าให้น้องธิธารกันค่ะ ซึ่งระหว่างกิจกรรม พวกเราก็ได้สวมกอดพูดคุยกับคุณทักษิณ และท่านก็ดีใจมาก ๆ ที่หลาน ๆ มาหา เพราะน่าจะไม่ได้เจอกันนานสุดแล้ว ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดี มีความสุขมากค่ะ และก็ได้ทานเค้กวันเกิดน้องธิธารที่ครบรอบ 5 ขวบด้วยกันค่ะ โดยมีคุณตาเป่าเค้กให้ค่ะ ก่อนทั้งหมดได้เดินทางกลับออกจากพื้นที่บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงคอยยืนส่งให้กำลังใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและอบอุ่น