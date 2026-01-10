"วันเด็กแห่งชาติ" ป.ป.ส. จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก-เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 เน้น “ป้องกันก่อนแก้ไข” สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
วันนี้ (10 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้เกียรติเป็นประธานในงาน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. นำโดย นางปะภาสี คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ นางสาวสุภัญญา โม้วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) และคณะผู้บริหาร , นายไพรัฐ ชะบางบอน ประธานชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ ตลอดจนผู้ปกครองและเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
โอกาสนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมเน้นย้ำแนวคิดตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ของรัฐบาล “ รักชาติไทย ใส่ใจโลก” และมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และมอบรางวัลพิเศษมากมายหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงมุ่งส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ชุมชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันดูแล ปกป้อง และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต