พ่อเมืองปทุม มอบเกียรติบัตรองค์กรสนับสนุนกิจกรรมสังคมแก่วัดพระธรรมกาย

วานนี้ 8 มกราคม 2569 นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน “สานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569” ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี เทศบาลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ (รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มอบหมายให้ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นายองอาจ ณฐ ธรรมนิทา ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย นำขนมและเครื่องดื่มมาให้บริการแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง นำพิซซ่าอบสดมาร่วมออกร้านเป็นสาธารณสงเคราะห์
ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบเกียรติบัตร และกล่าวขอบคุณวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ในฐานะองค์กรศาสนาและองค์กรภาคประชาสังคม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชนและกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมของจังหวัดปทุมธานีในโอกาสต่างๆอีกด้วย