รวบแก๊งลวงนักธุรกิจจีนปล้นเงินสด 2 ล้าน ในโรงแรมกลางกรุง

ตำรวจคอมมานโดรวบอีกราย แก๊งลวงนักธุรกิจชาวจีนปล้นเงินสด 2 ล้าน ในโรงแรมกลางกรุง
วันนี้ (9 ม.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายจิรศักดิ์ฯ อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2506/2568 ลงวันที่ 24 เม.ย.68 ข้อหา “ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ ,ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดๆ ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย” ได้บริเวณหน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่ง ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจากนายเฉิง สัญชาติจีน ผู้เสียหายถูกเพื่อนชาวเวียดนามชักชวนไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวอ้างว่าเพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจ เมื่อผู้เสียหายเข้าไปในห้องที่นัดหมาย ได้มีกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 5-6 ราย ถีบประตูเข้ามาก่อนใช้อาวุธปืนจี้บังคับหยิบเอากระเป๋าของผู้เสียหายซึ่งมีเงินสดอยู่ประมาณ 2,000,000 บาท พร้อมกับโทรศัพท์มือถือหลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาหนีไปกบดานในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง สน.ลาดพร้าว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป