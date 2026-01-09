"บิ๊กอู๊ด" ปรีชา ถือฤกษ์เข้าสู่กาสาวพัสตร์เนื่องในวาระครบ 30 ปี หลักสูตรนักสืบต้นแบบ

วันที่ 9 ม.ค. พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี อดีต รอง ผบช.ก.ในฐานะบรมครูหลักสูตรนักสืบต้นแบบ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ.2539 ถือฤกษ์บรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม.โดยมี พระครูเกษมธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยการตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาวสาวพัสตร์ ครั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของหลักสูตรฯ ซึ่งถือเป็นโครงการสร้างนายตำรวจนักสืบน้ำดี มาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขรับใช้ประชาชน
สำหรับนักสืบรุ่นแรก ปี พ.ศ.2539 มีทั้งสิ้น 30 นาย ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน และประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ เป็นผู้พิชิตคดีสำคัญๆ อย่างมากมาย อาทิ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์, พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์, พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์, พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ฯลฯ โดยการบรรพชาอุปสมบท ของ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ครั้งนี้มี ท่านพ่อเณร (พระมหานัทวุธ ณฏฐิโก ดร.) เจ้าอาวาสวัดแสนเกษม เป็นพระพี่เลี้ยง ได้ฉายาว่า "โรจนญาโณ" หมายถึงผู้มีญ