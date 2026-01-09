รวบคาด่านเก็บเงิน หนุ่มรับจ้างขนยาบ้า 1 ล้านเม็ด พบเพิ่งพ้นโทษเมื่อปี 68

ตำรวจสืบนครบาลจับชายวัย 40 ปี รับจ้างขนยาบ้า 1 ล้านเม็ด คาด่านเก็บเงินดลาดกระบัง พบประวัติเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี 68
วันนี้ (9 ม.ค.) ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทร รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.จักรพันธ์ โอสถากันต์ ผกก.สส.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ บก.สส.บช.น. ร่วมกับนายอดิเรก อ่อนละมูล ผอ.ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมกันแถลงจับกุม นายศราวุฒี หรือเนส อายุ 40 ปี ชาว อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประ เภท 1 (ยาบ้า) บรรจุภัณฑ์ห่อกระดาษไขสีเหลือง ตราประทับ Y1 บรรจุภายในกระสอบสีฟ้าโดยแต่ละกระสอบมียาบ้า จำนวนประมาณ 200,000 เม็ด รวม 5 กระสอบ รวมยาบ้า ประมาณ 1,000,000 เม็ด, รถยนต์นั่งสวนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นฟรีด สีดำ ติดทะเบียนกรุงเทพมหานคร 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าด่านเก็บเงิน ด่านลาดกระบัง (ขาออก) ถนนหมายเลข 7 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่มีการสืบสวนติดตามเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ กทม. อย่างต่อเนื่อง จนทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดจากหลายจังหวัดผ่านมาที่ภาคกลางพื้นที่ กทม. เพื่อส่งไปยังจังหวัดภาคตะวันออก โดยใช้รถยนต์ ฮอนด้า รุ่นฟรีด สีดำ คันของกลาง บริเวณซอยนวมินทร์ 75 เขตบึงกุ่ม กทม. โดยยาเสพติดล็อตนี้ ผู้ต้องหารับมาจาก ตามตะเข็บชายแดน จ.อยุธยา นนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นำเข้ามาใน กทม.
ต่อมาวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลา 21.00 น.พบรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับออกจากซอยนวมินทร์ 75 มุ่งหน้าไปยัง รอยต่อ จ.ราชบุรี และเพชรบุรี โดยปลายทางไป จ.ระยอง กระทั่งมาถึงบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน ด่านลาดกระบัง จ.สมุทรปราการ
จากนั้นวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลา 00.00 น. เจ้าหน้าที่จึงสกัดให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุดรถ และขอตรวจค้น โดยผลการตรวจค้นมีนายศราวุฒิ ผู้ต้องหาเป็นคนขับขี่เพียงคนเดียว จากการตรวจค้นพบของกลางยาบ้าดังกล่าวบรรจุอยู่ในกระสอบซุกซ่อนไว้ด้านท้าย ของรถยนต์คันดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้มีผู้ว่าจ้างที่อยู่ภาคตะวันออกจ้างไปรับยาจาก จ.ราชบุรี เบื้องต้นทราบตัวผู้ว่าจ้างแล้ว โดยได้ค่าจ้างครั้งนี้ 120,000 บาท และรับว่าทำมาทั้งหมด 10 ครั้งมากบ้างน้อยบ้าง ส่วนยาเสพติดล็อตนี้ปั๊มตรา Y1 เป็นวายหางยาว เชื่อว่ามาจากทางภาคอีสาน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 ( เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป
จากการตรวจสอบประวัตินายศราวุฒิ พบว่า มีประวัติคดีอาญา 4 คดี ในความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด และเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี พ.ศ.2568 จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำสงพนักงานสอบสวน บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป