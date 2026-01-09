ปคบ.รวบหมอเถื่อน รับจัดฟันแฟชั่นออนไลน์นัดหมายตามโรงแรม

ตำรวจ ปคบ. ซ้อนแผนรวบหมอกระเป๋า โพสต์เฟซบุ๊กรับจัดฟันแฟชั่นตามโรงแรม สารภาพทำมาแล้ว 9 ปี ศึกษาจาก YouTube พบเคยถูกจับเมื่อปี 68
วันนี้( 9 ม.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1บก.ปคบ. พ.ต.ท.กิตติพศ คงสูงเนิน สว.กก.1บก.ปคบ. นำกำลังจับกุม น.ส.อิงอร (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ได้ภายในห้องพักของโรงแรมชื่อดังใน ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมของกลาง เครื่องฉายแสง UV, แบ็คเก็ทจัดฟัน 7 แผง, ลวดจัดฟันแฟชั่น 121 เส้น, ยางโอริงและยางเชน รวมกว่า 160 เส้น, กาวสำหรับติดวัสดุจัดฟัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “OIL ING ON”มีการโฆษณาบริการจัดฟันแฟชั่นนอกสถานที่ จึงได้วางแผนให้สายลับติดต่อขอรับบริการโดยตกลงราคาค่าบริการไว้ที่ 1,000 บาท และโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 200 บาท ไปยังบัญชีของ น.ส.อิงอร ผู้ต้องหารายนี้ เมื่อถึงเวลานัดหมาย น.ส.อิงอร ได้พาสายลับขึ้นไปยังห้องพักและเริ่มเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำการจัดฟัน เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน น.ส.อิงอร รับสารภาพว่า เรียนรู้วิธีจัดฟันมาจาก YouTube ทำมาแล้วกว่า 9 ปี โดยใช้ห้องพักโรงแรมเป็นสถานที่ให้บริการลูกค้าที่ติดต่อมาจากโซเชียลมีเดียนอกจากนี้เคยถูกจับกุมคดีในลักษณะเดียวกันเมื่อปี 68 อีกด้วย
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น, ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป