ผกก.ลำลูกกา สั่งล่าคนร้ายลักรถ จยย.ใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมง ตามรวบได้สำเร็จ

MGR Online-ชุดสืบสวนลำลูกกา ใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมง ตามรวบคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ พ.ต.อ.ถิรเดช ลั่นตำรวจเอาจริง ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด สงสารประชาชนหาเช้ากินค่ำ พร้อมแนะวิธี 5 ข้อ ป้องกันโจรกรรมรถ
วันนี้ (8 ม.ค.) พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. เวลา 12.10 น.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเป็นชาย 1 คน สวมเสื้อแขนยาวสีส้ม กางเกงขาสั้นสีดำ ใส่รองเท้าแตะ ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก 125 ไอ สีน้ำเงิน-ดำ ไปจากบริเวณหน้าอาคารภายในซอยเทศบาล 2 หมู่ 21 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี แล้วหลบหนี
จึงสั่งการ พ.ต.ท.ศิวะอิศ วรรณแก้วราช รอง ผกก.สส.สภ.ลำลูกกา และ พ.ต.ท.อิทธิกร สง่ากร สว.สส.สภ.ลำลูกกา พร้อมชุดสืบสวน สภ.ลำลูกกา เร่งสืบสวนไล่ล่าคนร้าย นำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ต่อมาชุดสืบสวนได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ บริเวณใกล้เคียงที่พักของผู้ก่อเหตุ
จนกระทั่งเวลา 17.00 น. พบบุคคลต้องสงสัยแต่งกายคล้ายผู้ก่อเหตุ ขับรถจักรยานยนต์ตรงกับคันที่ถูกโจรกรรมไป จอดบริเวณริมถนนสาธารณะกลางซอยเทศบาล 2 หมู่ 21 ต.ลำลูกกา กำลังจะเดินหลบหนี จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา ดำเนินคดีในข้อหา "ลักทรัพย์, ทำให้เสียทรัพย์" ส่วนรถที่ถูกโจรกรรมได้เชิญผู้เสียหาย เข้าตรวจสอบพร้อมส่งมอบคืนต่อไป
พ.ต.อ.ถิรเดช กล่าวว่า ตนเล็งเห็นความสำคัญพร้อมมอบนโยบาย เรื่องการป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ เพราะสงสารประชาชนบางคนออกรถมาได้วันเดียวก็ถูกขโมย ยิ่งบางคนหาเช้ากินค่ำได้รับทุกข์เพราะพวกลักรถ ที่ผ่านมาตนพยายามประชาสัมพันธ์ ถึงแนวทางการป้องกันการโจรกรรมเบื้องต้นให้กับประชาชน
โดยวิธีป้องกันมี 5 ข้อ ดังนี้ 1. ล็อกคอและหม้อกุญแจให้เรียบร้อย 2. ล็อกดิสก์เบรกเพื่อความปลอดภัยของรถ 3. ใช้แม่กุญแจล็อกขาตั้งคู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 4. ล็อกโซ่และใส่กุญแจให้เรียบร้อย 5. จอดรถในที่ที่มีกล้องวงจรปิดเสมอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามคนร้ายหากเกิดการโจรกรรม
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนได้สั่งการตำรวจ เร่งติดตามคนร้ายให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้กลุ่มคนร้ายที่คิดจะขโมยรถ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ล้มเลิกความคิด เพราะตำรวจ สภ.ลำลูกกา เอาจริงและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อลดวงจรลักลอบโจรกรรมรถจักรยานยนต์จนหมดสิ้นไป.