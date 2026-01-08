"รมว.ยธ." ชี้พบข้อมูลนักการเมืองไทย-สส. กว่า 10 ราย เอี่ยวสแกมเมอร์ทุนเทา - เว็บพนัน

MGR Online - "รมว.ยุติธรรม" แจง “รังสิมันต์ โรม” โพสต์พาดพิงกรณีไม่พบทุนเทา ยันมีข้อมูลนักการเมือง-สส. กว่า 10 ราย พัวพันสแกมเมอร์ พร้อมทำงานร่วมตำรวจ
วันนี้ (8 ม.ค.) ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เปิดเผยกรณี นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชื่อ “Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม“ กล่าวพาดพิง รมว.ยธ. ให้สัมภาษณ์ที่ บช.สอท. ว่าไม่พบนักการเมืองหรือผู้สมัคร สส. เข้าไปพัวพันกับสแกมเมอร์ หรือเว็บพนัน ว่า วันดังกล่าวตนได้ไปมอบนโยบายที่ตำรวจไซเบอร์ ซึ่งมีผู้สื่อข่าวถามตนว่ามีการพูดถึงผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือไม่ ตนจึงตอบไปว่าไม่มี เพราะว่าตนมาเพียงมอบนโยบาย จึงอาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนออกไป ก็เลยเหมือนเป็นการไปตัดเป็นประเด็นว่าตนได้ไปยืนยันว่าไม่มีผู้สมัคร สส. หรือ สส. เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือยาเสพติด
"อย่างไรก็ตาม การสืบสวนสอบสวนเรื่องเหล่านี้เราได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้ง ตำรวจไซเบอร์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่แล้ว และคาดว่าในเร็วนี้อาจจะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ อดีต สส. ที่ไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ พร้อมยืนยันว่า มีฐานข้อมูลของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หลายราย"
พล.ต.ท.รุทธพล เผยด้วยว่า สำหรับฐานข้อมูลนักการเมือง , อดีต สส. หรือ สส. ที่สืบสวนแล้วพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นั้นมีประมาณ 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทั้งผู้สมัคร สส. และบางส่วนก็เป็น สส. ในปัจจุบันอีกด้วย มีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ ทั้งนี้ การสืบสวนเชิงลึกดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งตำรวจไซเบอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่จะทำงานร่วมกันให้มีความคืบหน้าต่อสาธารณชน
รมว.ยุติธรรม ยังเผยถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงระหว่างการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ อาจมีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นคดีเว็บพนัน หรือคดียาเสพติดมาใช้ในการซื้อเสียงหรือใช้เงินในการหาเสียง ว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งกังวลใจและเป็นเรื่องสำคัญ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนต้องไปมอบนโยบายให้กับตำรวจไซเบอร์ เพราะว่าช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วและก็มีข่าวในลักษณะดังกล่าว จึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น