อจ.คช.ระยอง นำอัยการภาวนาถวายพระพร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีประสูติ

อจ.คช.ระยอง นำคณะอัยการ ภาวนาถวายพระพร เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เนื่องในวันประสูติ น้อมนำ พระราชกรณียกิจเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ ปชช.ทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่พระอุโบสถวัดป่าประดู่พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ระยอง จังหวัดระยองได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ซึ่งนายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (อจ.คช.ระยอง) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคดีจังหวัดระยอง เพื่อถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของข้าราชการในสำนักงาน ในการน้อมนำ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย และการบังคับคดี ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
ทั้งนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบังคับคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ให้เข้าถึงบริการทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมุ่งหวังให้ ความยุติธรรมมีความเสมอภาคแลเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวปรองดองสมานฉันท์ จะทำให้ประเทศชาติมีความสุขสงบร่มเย็น