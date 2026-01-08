อสส.นำคณะผู้บริหารอัยการทำบุญปีใหม่ 2569

อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารอัยการจัดทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2569 นิมนต์เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มูลนิธิอัยการร่วมขอพร ”อรรถพล“ อดีต อสส.
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคาร ศูนย์ราชการฯ
นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2569 ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดจัดขึ้น โดยมีพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงาน อัยการสูงสุดร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 36 รูป โดยมีหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมภริยาอัยการ หน่วยงาน และประชาชนผู้มีติศรัทธา เข้าร่วมพิธี
นอกจากนี้ ยังเชิญคณะกรรมการมูลนิธิอัยการ นำโดย ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการมูลนิธิอัยการ นายสัตยา อรุณธารี รองประธานกรรมการมูลนิธิอัยการ ,นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล รองอัยการสูงสุด รองประธานกรรมการมูลนิธิอัยการ ,นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในฐานะกรรมการมูลนิธิอัยการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของ สำนักงานอัยการสูงสุด 2569
ทั้งนี้คณะกรรมการได้สวัสดีปีใหม่ ศ.พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการมูลนิธิอัยการ อดีตอัยการสูงสุด พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน