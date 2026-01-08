"อิ๊งค์-ปอ" เข้าเยี่ยม "พ่อแม้ว" ลุ้นเจอหลานวันเด็กแห่งชาติ หลังถูกคุมขังครบ 4 เดือน

MGR Online - "อิ๊งค์-ปอ" ตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" หลังคุมขังครบ 4 เดือน ส่วนพาหลานๆ มาหาในวันเด็กแห่งชาติ ขอระหว่างพิจารณาก่อน
วันนี้ (8 ม.ค.) เวลา 09.40 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามี เป็นตัวแทนครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเมื่อลงจากรถส่วนบุคคลได้กล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 31 ภายหลังถูกคุมขังครบ 4 เดือน (ตั้งแต่ 9 ก.ย.68)
ต่อมา เวลา 10.40 น. หลังออกจากการเข้าเยี่ยม น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่ครบกำหนดคุมขัง 4 เดือนพอดี ส่วนเรื่องการเมืองนั้น บิดาได้ฝากข้อความถึงสมาชิกพรรค โดยขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคี ไม่อยากให้มีความขัดแย้งหรือทะเลาะกัน เพราะความสามัคคีถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ส่วนกรณีที่จะมีการให้เด็กเข้าเยี่ยมใกล้ชิดในวันที่ 11 ม.ค. ซึ่งตรงกับทางราชทัณฑ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทางครอบครัวชินวัตรจะใช้สิทธิ์หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ขณะนี้ทางครอบครัวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการสัมภาษณ์ ได้มีมวลชนคนเสื้อแดงบางส่วนนำพระเครื่องมามอบให้กับ น.ส.แพทองธาร เพื่อแสดงความห่วงใยและจงรักภักดีต่อครอบครัวชินวัตร ก่อนที่ น.ส.แพทองธาร และคู่สมรส จะยกมือไหว้ แล้วเดินทางออกจากเรือนจำทันที
ด้าน นายวิญญัติ เปิดเผยว่า การเข้าเยี่ยมใกล้ชิดในวันที่ 11 ม.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นจองสิทธิ์ พร้อมขอบคุณทางเรือนจำที่จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับบุตรหลานของผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยผู้ต้องขังที่ไม่กระทำผิดวินัย รวมถึง นายทักษิณ จะมีสิทธิ์เข้าเยี่ยมในวันที่ 11 ม.ค. แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย ส่วนกรณีหลานของนายทักษิณจะเข้าเยี่ยมใกล้ชิดหรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีหลานหลายคน และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ ทางทนายความจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับการเปิดให้บริการเยี่ยมญาติของเรือนจำกลางคลองเปรม ในวันที่ 11 ม.ค. เป็นการเปิดให้เด็กเด็กมีสิทธิ์เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ และจะมีการเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิดอีกครั้งในวันที่ 12 ม.ค. สำหรับนักโทษชั้นดี ภายใต้กิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์ (รักษ์วินัย)" โดยจะเปิดให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแบบใกล้ชิด ในวันดังกล่าว ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. และเปิดจองคิวเยี่ยมระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.นี้ สามารถจองด้วยตัวเองที่เรือนจำ หรือจองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้ มีผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมแค่ 60 คนเท่านั้น โดยญาติตรวจสอบรายชื่อได้ที่งานเยี่ยมญาติ โทร. 0 - 2001-3640