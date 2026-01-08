รวบคาคอนโด หนุ่มขายไอเทมเกม ลวงเหยื่อโอนเงินสูญนับหมื่น

ตร.ไซเบอร์บุกจับหนุ่มวัย 20 ปี คาคอนโดย่านบางบ่อ หลังขายไอเทมเกม หลอกเหยื่อโอนเงินแล้วชิ่งหนี สูญเงินกว่า 1 หมื่นบาท
วันนี้ (8 ม.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.เอกวีร์ พงศ์สร้อยเพชร รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ชมเชย รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ ผกก.กก.3 บก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลสมุทรปราการ ตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่ง อาคาร E ซอยนวมินทราชินูทิศ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จับกุมตัวนายวิณุสิทธิ์ อายุ 20 ปี พร้อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายพบเห็นบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ JconKaoynrip Knobbuaban โพสต์ขายคีย์ ไอเทมเกม ซื้อขายแบบสาธารณะ จึงติดต่อพูดคุยและตกลงซื้อคีย์ ไอเทมเกมดังกล่าว และเข้าเล่นเกม Pathof Exile 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,036.9 บาท โดยคนร้ายแจ้งว่าให้โอนเงินชำระเต็มจํานวน โดยได้ส่งคิวอาร์โค้ดบัญชีธนาคารมาให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้โอนเงิน 1,0369.9 บาท ให้คนร้ายและส่งหลักฐานการโอนเงินให้คนร้ายดู แล้วหลังจากนั้นคนร้ายได้บอกว่าจะส่งของให้ทันที แล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงแจ้งความดำเนินคดีจับกุมคนร้าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบบัญชีเฟซบุ๊กทราบชื่อเจ้าของนายวิณุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่ออนุมัติหมายค้น เพื่อเข้าตรวจค้นห้องพักพบนายวิณุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงหมายค้น พบคอมพิวเตอร์ภายในห้องนอน พบการใช้งานชื่อเฟสบุ๊ค JconKaoynrip Knobbuaban ที่ใช้ในการเล่นเกมและใช้ในการพูดคุยติดต่อลูกค้าที่สั่งซื้อขายสินค้าดังกล่าว
จากการสอบสวนนายวิณุสิทธิ์ ให้การยอมรับว่า ตนเองทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับเงิน โดยที่ตนเองได้รับสิ่งของและเงินจากทั้งสองฝ่ายแล้วจึงได้ทำการบริการติดต่อลูกค้าทั้งสองฝ่ายโดยการติดต่อให้ทำการโอนเงินชำ หรือซื้อขายจะให้โอนเงินผ่านเว็บไซต์ตัวกลาง แล้วหลังจากนั้นจะถอนเงินเข้าบัญชี แล้วตนก็จะนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่าย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแข้งข้อหา ฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป