หนุ่มใหญ่เครียดหลังผ่าตัดตา ดิ่งชั้น 6 รพ.ดังดับสลด

ชายวัย 56 เดินทางมาตรวจตาหลังผ่าตัดที่ รพ.ย่านบางพลัด มีอาการเครียดจึงเดินขึ้นไปชั้น 6 กระโดดลงมาเสียชีวิต
วันนี้ (7 ม.ค.) ร.ต.อ.สิทธิกร วิจิตรโสภา รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด รับแจ้งเหตุชายตกที่สูงเสียชีวิต บริเวณภายในโรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม ร.ต.อ.กมล ลาภขจร รอง สวป.สน.บางพลัด และฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.บางพลัด แพทย์นิติเวช รพ.วชิรพยาบาล เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาล พบศพ นายพยุห ไวยสุศรี อายุ 56 ปี สภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด สวมเสื้อยืดอขนสั้นสีเทา นุ่งกางเกงยีนขายาว แขนทั้งสองข้างหักผิดรูปมีแผลฉกรรจ์ที่ข้อศอกต้นขาขวาหักผิดรูป ใบหน้ายุบ เสียชีวิตอยู่บนพื้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงรีบนำ ผ้าขาวมาคลุม และรั้วเหล็กมากั้น เพื่อป้องกันคนแตกตื่น
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิต เดินทางมาตรวจดวงตา หลังผ่าตัดตามา มีอาการเครียด หลังจากตรวจตามาแล้ว ผู้เสียชีวิตได้เดินขึ้นมาที่ศูนย์อาหารชั้น 6 ของโรงพยาบาล จากนั้นได้มายืนอยู่บริเวณหน้าต่างได้สักระยะ จู่ๆได้ทำการปีนหน้าต่าง ก่อนกระโดดลงมาเสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงมอบให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปผ่าชันสูตรเพิ่มเติมที่ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ก่อนประสานให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป