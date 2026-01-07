"เริงยศ" เยี่ยม "ทนายตั้ม" สุขภาพปกติ-ห่วงครอบครัว ไม่ได้ร้องขออะไร

MGR Online - "ทนายเริงยศ" เข้าเยี่ยม "ทนายตั้ม" หารือข้อกฎหมายตามปกติ ส่วนกระแสข่าวซูบผอม-กินยากล่อมประสาทให้ ”กรมคุก“ ชี้แจงเพราะอยู่ในความดูแลของเรือนจำฯ
สืบเนื่องจาก กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงกรณี นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ด้วยคดีฉ้อโกง มีสภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีลักษณะซูบผอม จิตใจอ่อนแอ และต้องพึ่งยากล่อมประสาทเพื่อช่วยการนอนหลับนั้น โดยยืนยันว่า "ทนายตั้ม" ยังคงอยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พ.ย.67 เป็นผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา ปัจจุบันสภาพร่างกายทั่วไปปกติดี ไม่มีโรคร้ายแรงแต่อย่างใด มีเพียงโรคประจำตัวไขมันในเลือดสูง ซึ่งได้รับการดูแลจากแพทย์ ส่วนสุขภาพจิต มีภาวะความเครียดเป็นบางครั้ง โดยอยู่ในการดูแลของจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (7 ม.ค.69) เวลา 11.30 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายเริงยศ ทรัพย์เงินทอง ทนายความ พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าเยี่ยม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกง ฟอกเงินฯ หลอกลวง น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือ “เจ๊อ้อย” เศรษฐินีชาวไทย ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ รถเบนซ์หรู มูลค่า 111 ล้านบาท
ต่อมา เวลา 12.15 น. นายเริงยศ เปิดเผยหลังการเข้าเยี่ยมว่า ตนมาเยี่ยม ทนายตั้ม ตามปกติ ส่วนรายละเอียดที่ปรากฏเป็นข่าวต้องถามในทางเรือนจำฯ ชี้แจงดีกว่าเพราะว่าอยู่ในความดูแลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว ส่วนการเข้าเยี่ยม ทนายตั้ม มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่จะหารือข้อกฎหมาย รวมถึง ทนายตั้ม ไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษ
นายเริงยศ กล่าวว่า ส่วนแนวทางการต่อสู้คดี เป็นรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอาจกระทบต่อคดีลูกความ แต่พบว่าสุขภาพดี มีการโต้ตอบดี สำหรับสภาพจิตใจเป็นเรื่องภายใน คงอาจกังวลห่วงลูกและครอบครัวตามปกติ เพราะเจ้าตัวอยู่ในเรือนจำฯ
เมื่อถามว่ากรณี วานนี้ (6 ม.ค.) กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ทนายตั้ม ร่างกายปกติ ไม่ได้ซูบผอม ไม่ได้ทานยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับ อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์นั้น นายเริงยศ ระบุว่า เป็นตามที่ กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเพราะถือว่า ทนายตั้ม อยู่ในความดูแลของเรือนจำฯ ถ้าชี้แจงอย่างไรก็เป็นเรื่องของเรือนจำฯ ให้รายละเอียดยังไงก็คงเป็นอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่อง นายสิระ เจนจาคะ ที่ออกมาพูดว่ามีการทะเลาะกันในเรือนจำฯ เนื่องจากตนไม่ได้ติดตามข่าวและไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้